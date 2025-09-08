GENERANDO AUDIO...

Javier “Chicharito” Hernández volvió a causar polémica en sus redes sociales por subir un nuevo video motivacional donde asegura que incomoda con sus opiniones.

“Entonces…pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones, interesante”, dijo “Chicharito” en su video.

Aunque el video tiene una descripción que menciona el dinero y la libertad asegurando que “todos merecemos una vida más plena, abundante y feliz”, las declaraciones fueron las que generaron controversia.

Las reacciones al nuevo video de “Chicharito” Hernández

El video que se publicó la tarde de este 8 de septiembre ha generado diferentes reacciones entre los seguidores del jugador del Chivas.

Algunos de los comentarios que dejaron en su cuenta de Instagram se fueron directo a la calidad del futbolista y le recordaron que falló un gol “cantado” ante el juego amistoso contra León realizado este fin de semana.

Estos son algunos de los comentarios que criticaron su calidad como goleador: “Mejor atínale a la portería, bro”, “A poco eres futbolista”, “Marca goles, wey”, “Deberías de meter goles, no consejos”, “Cállate y mete goles guey”, “Mejor ponte a jugar, que eres más malo que el hambre”, entre muchos otros.

La publicación ha generado más de 3 mil comentarios y acumula más de 75 mil “me gusta”.

Las polémicas de “Chicharito” Hernández

Cabe recordar que en julio pasado el delantero de las Chivas tuvo que ofrecer disculpas públicas debido a que varios sectores de la sociedad, entre ellos, las mujeres, señalaron que sus comentarios eran misóginos.

Debido a sus declaraciones, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le impuso una multa económica por sus dichos, aunque el monto no fue revelado.

Además, en agosto, publicó un video junto a una psicóloga donde reflexionó sobre sus errores y compartió la necesidad de ser “vulnerable y real”.