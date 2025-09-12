Chihuahua by UTMB 2025: requisitos y categorías para inscribirte al ultra maratón en Barrancas del Cobre
El circuito UTMB® World Series, la serie de competencias de trail running, tendrá una parada en México del 2 al 4 de octubre de 2025. El escenario será nada menos que las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, uno de los parajes naturales más espectaculares del planeta.
El evento, denominado Chihuahua by UTMB®, busca reunir a corredores de élite y amateurs en una experiencia deportiva única. Basado en valores de juego limpio, solidaridad y protección del medio ambiente, este circuito es además la única vía para clasificar al HOKA UTMB® Mont-Blanc y a las UTMB® World Series Finals.
Barrancas del Cobre, un reto para atletas de todo el mundo
El Parque Natural Barrancas del Cobre, cuatro veces más grande que el Gran Cañón de Colorado, será el corazón del Chihuahua by UTMB®. Con desniveles extremos, climas variables y paisajes que van desde bosques de pino hasta profundos cañones y ríos, este lugar representa uno de los desafíos más exigentes para el trail running mundial.
Además de la exigencia física, correr en este entorno es sumergirse en la cosmovisión rarámuri, donde la carrera es un acto espiritual que simboliza la conexión con la tierra. Para muchos corredores, compartir ruta con atletas nativos será una experiencia inolvidable.
Calendario y distancias del Chihuahua by UTMB
El evento contará con seis categorías:
- Rarámuri – 100 millas (156 km, +7700 m D+) – salida 2 de octubre desde Batopilas
- Weriga – 100 km (94 km, +4600 m) – salida 3 de octubre desde Cerocahui
- Akáa – 50 km (59 km, +2400 m) – salida 3 de octubre desde Parque Barrancas
- Komakali – 37 km (37 km, +1600 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas
- Napurega – 20 km (20 km, +800 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas
- Norawa – 8.5 km (8.5 km, +200 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas
¿Quiénes pueden correr el Chihuahua by UTMB?
La competencia está abierta a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos según la distancia elegida. No es necesario ser atleta profesional. Entre los participantes habituales se esperan:
- Corredores de élite internacionales que buscan calificación directa al mundial
- Amateurs y aficionados que quieren superar sus límites en un entorno natural extremo
- Corredores locales e internacionales, incluidos integrantes de la comunidad rarámuri, reconocida por su tradición en carreras de larga distancia
Requisitos para la inscripción
Los principales criterios que todo competidor debe cumplir son:
- Edad mínima: varía según la distancia.
- 100M (156 km) y 100K: mínimo 20 años
- 59K y 37K: mínimo 18 años
- 20K: mínimo 16 años
- 8.5K: mínimo 14 años
- Aceptar el reglamento oficial, que incluye normas de seguridad, equipo obligatorio y reglas de la carrera
- Pago de inscripción, que cambia según la distancia y la fecha de registro (las tarifas aumentan conforme se acerca el evento)
Más que un ultramaratón: una experiencia en Chihuahua
El Chihuahua by UTMB® no solo será el evento deportivo del año en la región, sino también una oportunidad turística. Quienes viajen, corran o acompañen, podrán descubrir la riqueza cultural y natural de la Sierra Tarahumara y disfrutar de un entorno único en México.
Incluso si no participas como corredor, el evento será una ocasión perfecta para planear una escapada a Chihuahua y conocer “el México que no conoces”.