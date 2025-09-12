GENERANDO AUDIO...

Chihuahua by UTMB® se llevará a cabo en octubre. FOTO: UnoTV

El circuito UTMB® World Series, la serie de competencias de trail running, tendrá una parada en México del 2 al 4 de octubre de 2025. El escenario será nada menos que las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, uno de los parajes naturales más espectaculares del planeta.

El evento, denominado Chihuahua by UTMB®, busca reunir a corredores de élite y amateurs en una experiencia deportiva única. Basado en valores de juego limpio, solidaridad y protección del medio ambiente, este circuito es además la única vía para clasificar al HOKA UTMB® Mont-Blanc y a las UTMB® World Series Finals.

Barrancas del Cobre, un reto para atletas de todo el mundo

FOTO: UnoTV

El Parque Natural Barrancas del Cobre, cuatro veces más grande que el Gran Cañón de Colorado, será el corazón del Chihuahua by UTMB®. Con desniveles extremos, climas variables y paisajes que van desde bosques de pino hasta profundos cañones y ríos, este lugar representa uno de los desafíos más exigentes para el trail running mundial.

Además de la exigencia física, correr en este entorno es sumergirse en la cosmovisión rarámuri, donde la carrera es un acto espiritual que simboliza la conexión con la tierra. Para muchos corredores, compartir ruta con atletas nativos será una experiencia inolvidable.

Calendario y distancias del Chihuahua by UTMB

FOTO: UnoTV

El evento contará con seis categorías:

Rarámuri – 100 millas (156 km, +7700 m D+) – salida 2 de octubre desde Batopilas

(156 km, +7700 m D+) – salida 2 de octubre desde Batopilas Weriga – 100 km (94 km, +4600 m) – salida 3 de octubre desde Cerocahui

(94 km, +4600 m) – salida 3 de octubre desde Cerocahui Akáa – 50 km (59 km, +2400 m) – salida 3 de octubre desde Parque Barrancas

(59 km, +2400 m) – salida 3 de octubre desde Parque Barrancas Komakali – 37 km (37 km, +1600 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas

(37 km, +1600 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas Napurega – 20 km (20 km, +800 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas

(20 km, +800 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas Norawa – 8.5 km (8.5 km, +200 m) – salida 4 de octubre desde Parque Barrancas

¿Quiénes pueden correr el Chihuahua by UTMB?

La competencia está abierta a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos según la distancia elegida. No es necesario ser atleta profesional. Entre los participantes habituales se esperan:

Corredores de élite internacionales que buscan calificación directa al mundial

internacionales que buscan calificación directa al mundial Amateurs y aficionados que quieren superar sus límites en un entorno natural extremo

que quieren superar sus límites en un entorno natural extremo Corredores locales e internacionales, incluidos integrantes de la comunidad rarámuri, reconocida por su tradición en carreras de larga distancia

Requisitos para la inscripción

FOTO: UnoTV

Los principales criterios que todo competidor debe cumplir son:

Edad mínima : varía según la distancia. 100M (156 km) y 100K: mínimo 20 años 59K y 37K: mínimo 18 años 20K: mínimo 16 años 8.5K: mínimo 14 años

: varía según la distancia.

Aceptar el reglamento oficial , que incluye normas de seguridad, equipo obligatorio y reglas de la carrera

, que incluye normas de seguridad, equipo obligatorio y reglas de la carrera Pago de inscripción, que cambia según la distancia y la fecha de registro (las tarifas aumentan conforme se acerca el evento)

Más que un ultramaratón: una experiencia en Chihuahua

El Chihuahua by UTMB® no solo será el evento deportivo del año en la región, sino también una oportunidad turística. Quienes viajen, corran o acompañen, podrán descubrir la riqueza cultural y natural de la Sierra Tarahumara y disfrutar de un entorno único en México.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Incluso si no participas como corredor, el evento será una ocasión perfecta para planear una escapada a Chihuahua y conocer “el México que no conoces”.