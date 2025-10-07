Chile vs México en vivo el partido de los octavos de final del Mundial sub 20

GENERANDO AUDIO...

Chile vs México en vivo online el Mundial sub 20

¿A qué hora inicia el Chile vs México hoy martes 7 de octubre de 2025?

El partido entre Chile, la selección anfitriona del Mundial sub 20, y México se jugará el martes 7 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo del Centro de México. Cabe destacar que el horario del partido entre Chile y México tuvo una modificación pues pasó de estar marcado para las 13:30 horas a las 17:00, es decir, horario estelar.

Chile vs México en vivo

Llegó el día. Luego de salir avante del Grupo de la Muerte del Mundial sub 20, es momento de que la selección mexicana juvenil siga haciendo historia, ahora, ante Chile en la ronda de octavos de final. México, como se mencionó, avanzó a esta instancia gracia a los cinco puntos que obtuvo (una victoria y dos empates) y se enfrentará a la escuadra local que avanzó al ser una de las mejores terceras escuadras del certamen. Ahora, tras luchar contra potencias, México buscará su pase a la siguiente fase contra la afición andina que estarán apoyando con todo a su equipo. ¿Quién logrará el boleto a los cuartos de final? SIGUE EL PARTIDO COMPLETO AQUÍ

