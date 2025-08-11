Chivas desperdicia un penal y sufre su segunda derrota del torneo en la visita a Santos

GENERANDO AUDIO...

El Rebaño desaprovechó varias ocasiones de gol en su visita a Torreón | Imago 7

Las Chivas de Gabriel Milito sufrieron su segunda derrota en el Apertura 2025. En su visita a Santos Laguna, el Rebaño desaprovechó ocasiones claras de gol —incluyendo un penal— y cayó 1-0 en un partido en el que los ánimos se calentaron, abundaron las tarjetas y Carlos Acevedo fue figura. Por su parte, los laguneros sumaron su segundo triunfo en el certamen y cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas, incluidas las tres de la Leagues Cup. CRÓNICA COMPLETA.