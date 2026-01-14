Chivas gana de último minuto ante Juárez y mantiene su buen paso en el Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Partido cerrado, intenso y con pocas concesiones durante la mayor parte del encuentro, pero que terminó inclinándose del lado del Guadalajara, que derrotó 1-0 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, gracias a un gol agónico de Yael Padilla en la última jugada del partido.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con mucha lucha en mediocampo y escasas llegadas claras. Un hecho curioso se presentó durante la primera mitad, ya que por primera vez en el Clausura 2026 el nuevo sistema de fuera de lugar intervino en un partido de Chivas, anulando una acción que había sido marcada como penal. La jugada se dio cerca del descanso, cuando Armando González cayó en el área; Adonai Escobedo señaló la pena máxima, pero tras la revisión se detectó un fuera de juego previo, dejando sin efecto la sanción.

El Guadalajara repitió el once que había vencido a Pachuca, manteniendo la base que había dejado buenas sensaciones, mientras que para FC Juárez significó el debut de Pedro Caixinha en casa. Durante los primeros 45 minutos, el trámite fue trabado, con múltiples faltas y pocas aproximaciones, aunque los Bravos lograron presionar alto y complicar la salida rojiblanca.

Para el complemento, Chivas tomó mayor protagonismo y comenzó a inclinar la cancha. Sebastián Jurado se convirtió en figura al intervenir en varias ocasiones y sostener el empate sin goles, incluso tras los ingresos de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, que le dieron mayor presencia ofensiva al Rebaño. Juárez resistía, el empate parecía sellado y el reparto de puntos era inminente.

Sin embargo, en el tiempo de compensación, cuando el reloj marcaba el 90+3’, apareció Yael Padilla para romper el cero. El juvenil sacó un zurdazo cruzado al segundo palo y desató la locura rojiblanca con el gol del triunfo, dándole a Chivas tres puntos de oro en la última jugada del partido.

Con este resultado, los rojiblancos duermen como líderes con seis puntos, mientras que FC Juárez pierde el invicto en casa y Pedro Caixinha sufre su primer descalabro al frente del equipo. En la siguiente jornada, el Rebaño recibirá a Querétaro, en tanto que los Bravos visitarán el domingo a Santos Laguna. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

