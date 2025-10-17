Chivas retira jersey de Omar “N” del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

GENERANDO AUDIO...

Retiran todo lo relacionado con Omar “N”. Foto: Cuartoscuro

El escándalo que rodea a Omar “N” sigue provocando repercusiones dentro del fútbol mexicano, luego de que el exdelantero de Chivas fuera vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, el club rojiblanco tomó la decisión de retirar su jersey e imagen del museo ubicado en el Estadio Akron.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la vitrina dedicada al máximo goleador en la historia del club fue modificada. En su lugar, el museo colocó camisetas históricas del equipo, entre ellas una usada en el encuentro amistoso ante el FC Barcelona.

“Ayer fui al Museo de Chivas y me di cuenta de algo”, escribió un aficionado que compartió un video de los cambios, publicación que se volvió viral en cuestión de horas.

En los comentarios muchos usuarios y aficionados señalaron que quitaron un espacio en el que iba un jersey de Omar “N” por sus 160 goles y en su lugar pusieron las de un partido entre Chivas y el FC Barcelona en 2011.

En otro video de TikTok de Carlos Villaseñor, se puede ver el antes y el después de la vitrina, en la anterior aparecía la camiseta con la que el delantero hizo historia junto con el balón de esa temporada.

Además detrás de estos elementos estaba una fotografía de Omar, la cual ya no aparece en ninguna de las vitrinas.

Según la columna Francotirador del diario Récord, además de retirar su jersey, el museo de Chivas colocó un nuevo cartel que reconoce a los jugadores mundialistas del club, como Marco Fabián, Oswaldo Sánchez, Carlos Fierro o Luis Romo, pero sin incluir el nombre del exdelantero.

Hasta el momento, Chivas no ha emitido una postura oficial respecto a la decisión de retirar los objetos e imágenes del exfutbolista.

Bravo fue detenido a finales de septiembre y actualmente permanece en prisión preventiva en el Penal de Puente Grande, Jalisco. La Fiscalía del Estado determinó que continuará bajo esta medida cautelar durante seis meses mientras avanzan las investigaciones.

El exfutbolista fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado contra su hijastra este viernes 10 de octubre, luego de la audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades judiciales, el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación en su contra, por lo que Bravo permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa de seis meses y un mes para concluir la investigación.

El abogado del acusado Leobardo Treviño se declaró inconforme y dijo que revisará si apela o presenta solicitud de suspensión condicional del proceso.

El abogado de la víctima, Juan Soltero indicó que quedan conformes ya que se hizo justicia.

El exjugador de las Chivas está señalado por abuso sexual infantil agravado, normalmente se le conoce como de ‘oculta realización’, esto quiere decir, que casi no hay testigos por su propia naturaleza.

Juan José Soltero, abogado de la víctima de Omar “N”, señaló en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, que los abusos comenzaron en una reunión familiar, que empezaron con tocamientos hasta terminar en “cuestiones más fuertes”.

El defensor aseveró que la víctima, al ser menor de edad, las autoridades siempre le dan una “relevancia preponderante”, porque a veces es con lo único con lo que se cuenta.

El abogado destacó que además del testimonio de la víctima, de la madre, un dictamen psicológico que salió positivo, acorde a una persona violentada, también hay capturas de pantalla y un video grabado por la menor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

El exdelantero, ídolo histórico del Rebaño Sagrado, también fue parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, donde anotó un doblete ante Irán en el debut del Tri y falló un penal frente a Portugal.

¿Omar “N” perdería su papel como embajador del Mundial 2026?

Desde el pasado 7 de octubre en un encuentro con los medios de comunicación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie y parte del comité organizador en Guadalajara, señaló que el proceso el exdeportista condicionaba su participación.

El propio Frangie fue quien propuso a Omar “N” como embajador del Mundial 2026 y en dicho encuentro dijo que si se determina que es culpable se quitaría de la lista.

Antes de su detención, Omar “N” sería embajador de Guadalajara para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, tras el inicio del proceso legal en su contra, sería reemplazado por la golfista Lorena Ochoa, quien fue presentada el pasado 14 de octubre como embajadora.