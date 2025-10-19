Chivas sigue con buena racha al vencer a Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Chivas se impone a Mazatlán | Imago 7

Chivas continúa mostrando un fútbol sólido y efectivo en el Apertura 2025. Esta noche, el equipo rojiblanco sumó su cuarto triunfo consecutivo al vencer 2-0 a Mazatlán en el Estadio Akron, con posibilidades de cara a la Liguilla directa. Desde el inicio, Guadalajara impuso su ritmo, presionó la salida de los visitantes y generó peligro constante, mientras que Mazatlán buscaba reponerse y aprovechar los espacios en el contragolpe. La afición disfrutó de un partido intenso, con la ‘Hormiga’ González como figura, demostrando por qué Chivas se mantiene firme entre los primeros puestos del torneo.

