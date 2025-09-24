Chivas vence a Necaxa y Fernando Gago es abucheado en su regreso al Akron

GENERANDO AUDIO...

Santiago Sandoval en festejo de gol. Imago 7

Las Chivas del Guadalajara vencieron 3-1 a los Rayos del Necaxa en el arranque de la fecha 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en el Estadio Akron y donde la afición abucheó al técnico de los Rayos, Fernando Gago, recordando que dejó al equipo para firmar con Boca Juniors en 2024.

Guadalajara se adelantó con goles de Armando González al minuto 33, Santiago Sandoval al 44, logrando una ventaja de dos anotaciones antes del descanso. Richard Ledezma y Omar Govea participaron en las jugadas que culminaron en los tantos.

En la segunda mitad, Necaxa recortó distancia con un gol de Cristian Calderón al minuto 49 y generó varias oportunidades, pero las intervenciones del portero y la defensa del Guadalajara evitaron el empate. Cristian Samir Inda Becerra sentenciaría el triunfo rojiblanco con un golazo al 90+4. El partido finalizó 3-1, sumando tres puntos clave para Chivas en la clasificación del Apertura 2025. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM