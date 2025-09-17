GENERANDO AUDIO...

El partido entre Chivas y Tigres se jugará este miércoles 17 de septiembre.

El partido entre Chivas y Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX, se jugará este miércoles 17 de septiembre. El encuentro se pospuso debido a que el Estadio Akron estaba siendo remodelado de cara al Mundial 2026.

Chivas llega motivado tras derrotar al América en el Clásico Nacional, algo que no conseguía en fase regular desde hace ocho años. Esa victoria le da al Rebaño cierto ánimo para seguir escalando posiciones, actualmente está en la 12 de la tabla general con 7 puntos.

Por su parte, Tigres afronta el compromiso con presión porque juega varios partidos en poco tiempo, lo que exige manejos de plantel. Su siguiente juego será el sábado contra Pumas.

El equipo regio busca mantenerse en la zona alta de la tabla, actualmente está en el lugar 5 de la tabla con 14 puntos, y aprovechar este duelo para apuntalar su candidatura hacia la liguilla.

Fecha y hora de Chivas vs Tigres ¿Cuándo? Miércoles 17 de septiembre de 2025

Miércoles 17 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 19:05 horas

19:05 horas ¿En dónde? Estadio Akron

Estadio Akron ¿Dónde verlo? Amazon Prime Video

Antecedentes y estadísticas

Hasta ahora, en torneos cortos desde 1997, Tigres ha ganado 23 veces, mientras que Chivas lo ha hecho en 19 , con 22 empates .

ha ganado veces, mientras que lo ha hecho en , con . En los últimos seis enfrentamientos, Tigres no ha perdido contra Chivas : tres victorias y tres empates

no ha perdido contra : tres victorias y tres empates Chivas necesita sumar con urgencia para meterse a la contienda de liguilla

Factores que podrían decidir el resultado

Localía y momento anímico favorecen a Chivas : el Akron será su bastión, y la victoria frente al América les ha dado confianza.

y momento anímico favorecen a : el Akron será su bastión, y la victoria frente al les ha dado confianza. Profundidad de plantilla y capacidad para manejar la carga de episodios múltiples favorecen a Tigres , pues vienen con exigencia física.

y capacidad para manejar la carga de episodios múltiples favorecen a , pues vienen con exigencia física. Táctica y presión alta: si Chivas logra imponer ritmo rápido en casa, podría incomodar a Tigres, pero si los regios se plantan con posesión y aprovechan errores, podrían sacar ventaja.

¿Quién ganará, según la IA?

Con base en estadísticas históricas, forma reciente de los equipos, momento anímico y ventajas locales, la IA se inclina ligeramente hacia una victoria de Tigres, principalmente por:

Dominio reciente sobre Chivas en enfrentamientos directos Mayor consistencia en puntos acumulados en este torneo hasta ahora Capacidad de manejar el desgaste de partidos consecutivos mejor que Chivas

Pronóstico sugerido: Tigres gana 1-0 o 2-1