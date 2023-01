Chivas vs Toluca, Jornada 3, Clausura 2023. Foto: Cuartoscuro

Chivas vs Toluca en vivo hoy del Clausura 2023 que podrás disfrutar en punto de las 21:10 horas, a través de la señal de VIX+, así como seguir el minuto a minuto de todas las acciones del encuentro a través de MARCA Claro.

Este duelo entreChivas vs Toluca pertenece al partido del Clausura 2023, será el parte del partido de jornada 3, que se jugará en el estadio “AKRON” que se ubica en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco.

Han pasado dos jornadas del Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX, y se han visto fluctuaciones importantes en la tabla general, hasta el momento Tigres se corona como goleador con siete goles en su historial.

Desempeño de los equipos

Las Chivas del Guadalajara debutaron con una victoria frente a Monterrey cuando fueron de visita al norte, pero no pudieron hilar la segunda victoria, quedando en un empate con San Luis, lo que los deja con 4 puntos en la tabla general.

Los fanáticos se muestran a la expectativa de lo que pueda mostrar en la cancha de casa la escuadra rojiblanca de Veljko Paunović.

Ver más

Los Diablos Rojos no pudieron despegar en el primer encuentro del torneo, debido a que la cancha del Atlas no se encontraba en condiciones para el juego, y la historia no mejoró la para la escuadra de Toluca cuando debutaron frente a las Águilas, que les sacaron el empate en casa.

Los del Estado de México solo cuentan con un punto, deben mejorar su juego para lograr algo similar a lo que ocurrió en el torneo pasado y no empezar a despegarse de las otras escuadras.

Ver más

¿Cuándo ver el encuentro de Chivas vs Toluca?

Recuerda, la cita para el encuentro en vivo, de este juego del Clausura 2023 de la Liga MX es este 21 de enero a las 21:10 horas, tiempo de la Ciudad de México.