Chivas y los equipos mexicanos eliminados de la Leagues Cup

Chivas y cinco equipos de la Liga MX han firmado un rotundo fracaso. Foto: Reuters

La fase de grupos de la Leagues Cup 2023 ha llegado a su fin, y con ello, varios equipos de la Liga MX han firmado un rotundo fracaso al quedar eliminados del torneo, teniendo que regresar a México sin poder avanzar a la siguiente fase.

Chivas, Necaxa, Santos, Tijuana, Atlético San Luis y Puebla son lo equipos mexicanos que han fracasado en la primera edición de la League Cup que enfrenta a todos los clubes de la Liga MX y MLS.

Las Chivas fueron eliminadas de la Leagues Cup. Con una derrota por la mínima diferencia ante Sporting Kansas City, el Rebaño Sagrado no logró sumar puntos en el Grupo F, que fue liderado por Cincinnati FC (6 puntos) y Kansas City (3 puntos).

El Club Necaxa no pudo celebrar su centenario de la manera deseada. Los Rayos se despidieron del torneo tras sufrir dos derrotas contundentes en la fase de grupos: 3-0 ante FC Dallas y 4-1 frente a Charlotte FC.

Santos Laguna no logró superar la fase de grupos. Los Guerreros empataron 2-2 en tiempo regular ante el Dynamo de Houston, pero fue derrotado en la tanda de penales. En su segundo partido, sufrió una dolorosa derrota por 3-2 ante Orlando City.

Los Xolos de Miguel Herrera, también se despidieron prematuramente del torneo. Tijuana no logró sumar puntos en el Grupo D al caer derrotado ante Philadelphia y Querétaro.

El Atlético de San Luis no pudo avanzar en la competencia. Los potosinos no consiguieron sumar puntos en el Grupo A al sufrir derrotas ante New York RB y New England Revolution.

El Club Puebla también se unió a la lista de eliminados, a pesar de empatar 1-1 con Chicago Fire en tiempo reglamentario y vencerlos en la tanda de penaltis. Con dos puntos, Puebla quedó en el tercer lugar del Grupo E, siendo eliminado por Chicago Fire (4 puntos) y Minnesota United (3 puntos).

¿Cómo se jugarán los dieciseisavos de la Leagues Cup?