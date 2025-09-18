Claro Sports estrena imagen: resultados, estadísticas y transmisiones en un solo click

GENERANDO AUDIO...

Claro Sports lanza oficialmente su nueva imagen. Una plataforma que ahora ofrece una experiencia más dinámica y adaptada a las necesidades de los usuarios. El rediseño facilita el acceso a resultados, estadísticas y transmisiones en vivo de todo lo que ocurre en el mundo deportivo con un formato intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo.

Este rediseño integra un sistema optimizado de tablas y resultados en tiempo real. Con un solo click, puedes consultar marcadores y posiciones sin necesidad de navegar entre múltiples menús. Esto permite que, incluso en momentos de trabajo o compromisos personales, los usuarios no pierdan detalle de la actividad de sus equipos favoritos.

Vive la nueva imagen de Claro Sports AQUÍ.