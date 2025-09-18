GENERANDO AUDIO...

Claro Sports estrena nueva imagen en su plataforma digital, dando oportunidad a los fans del deporte acceder a resultados, calendarios y transmisiones en vivo de todas las ligas en un solo click.

El nuevo diseño de su plataforma digital tiene el objetivo de ofrecer una experiencia más fluida, moderna y accesible. El rediseño también permite que los aficionados vean toda la acción de la forma más ágil.

Secciones destacadas de la nueva plataforma

Entre las novedades que los usuarios encontrarán en el sitio renovado de Claro Sports se incluyen:

Últimas noticias: cobertura ágil de lo más reciente en el deporte, tanto local como internacional

cobertura ágil de lo más reciente en el deporte, tanto local como internacional Resultados: actualización inmediata de marcadores y desenlaces de partidos

actualización inmediata de marcadores y desenlaces de partidos Calendario: programación clara de próximos eventos deportivos, torneos y competencias con fechas y horarios

programación clara de próximos eventos deportivos, torneos y competencias con fechas y horarios Experiencia de usuario: interfaz más intuitiva, con navegación optimizada, carga más rápida de contenidos y mejor diseño visual para facilitar el acceso al deporte favorito

¿Cómo acceder a calendarios y resultados?

La nueva plataforma de Claro Sports ofrece un carrusel con casi 30 competencias de diferentes deportes, entre ellas:

Liga MX

UEFA Champions League

NFL

MLB

CONMEBOL Libertadores

De esta forma, el usuario tiene que elegir la liga o torneo de su preferencia para ver cuáles son los próximos partidos con su respectiva fecha y hora.

Otra forma de revisar el calendario deportivo de la Liga MX y otras competencias es entrando al apartado de “Calendario“, en donde se desplegará un menú con los principales torneos y eventos.

Al dar clic en cualquiera de ellos, se podrá revisar los partidos previstos para cada jornada e, incluso, aparecerá la tabla general del torneo.

Asimismo, los usuarios pueden revisar resultados en vivo dirigiéndose a la parte superior de la pantalla, en el apartado de “Resultados”.

De esta forma, aparecerán los principales compromisos agendados para ese día. Se mostrarán los resultados en vivo y los duelos programados para el día.

En caso de querer revisar los resultados del día anterior u otras fechas, será posible revisar los marcadores de hasta una semana antes.

Revisa las transmisiones en vivo de Claro Sports

La renovada plataforma de Claro Sports también cuenta con el apartado “TV en vivo” en la parte superior de su página principal.

Al darle click, el usuario podrá revisar la programación en tiempo real del canal deportivo, así como los programas y eventos pasados de la multiplataforma.

Claro Sports en el ecosistema digital

Este referente en el mundo del deporte, se ha consolidado como una de las principales plataformas deportivas digitales en México y América Latina. El portal de Claro Sports complementa la cobertura que la marca ofrece en televisión, radio y redes sociales, con una audiencia que sigue de cerca ligas nacionales e internacionales.

Con esta nueva imagen, la compañía refuerza su papel como un referente en el periodismo deportivo digital y en la transmisión en vivo de eventos de gran relevancia.

¿Qué significa esta actualización para los usuarios?

Con la nueva imagen, el usuario puede esperar:

Encontrar más rápido las noticias e información deportiva

Ver claramente qué partidos están próximos, consultar resultados recientes

Navegar con mayor facilidad por el sitio, ya sea en computadora, tablet o celular

Una experiencia visual que potencia el contenido multimedia (videos, fotos, gráfica)

Claro Sports reafirma su apuesta por mantenerse como referente de información deportiva en español en Latinoamérica, adaptándose a las tendencias digitales y a las exigencias de los aficionados actuales.