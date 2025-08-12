Clásica de Hamburgo 2025: ¿cuándo y dónde ver correr a Isaac del Toro?

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo será la siguiente carrera de Isaac Del Toro? Foto: AFP

Isaac del Toro volverá a la acción del UCI WorldTour cuando dispute por primera vez la Clásica de Hamburgo.

El ciclista mexicano llega como uno de los grandes protagonistas tras conquistar la Vuelta a Burgos con una espectacular remontada en la última etapa y buscará su décimo triunfo de la temporada en esta exigente prueba de un día a orillas del río Elba.

La 28ª edición de la carrera será el domingo 17 de agosto y reunirá a algunos de los mejores velocistas y clasicómanos del planeta. Del Toro, séptimo en el ranking UCI, ha tenido un 2025 de ensueño, con victorias en el Tour de Austria, Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxo y la propia Vuelta a Burgos, además de actuaciones sólidas en otras competencias de primer nivel.

Con apenas 21 años, el ciclista de Ensenada, Baja California, se ha ganado un lugar entre las jóvenes figuras más prometedoras del pelotón internacional.

¿Cómo es la Clásica de Hamburgo?

El trazado de 207 kilómetros es, en su mayoría, llano, lo que lo convierte en un terreno ideal para sprinters, sin embargo, la clave de la carrera está en el Waseberg, un puerto corto pero explosivo de un kilómetro al 7% de pendiente que se afrontará cinco veces en el circuito final, este punto suele ser decisivo, ya que permite ataques de última hora que pueden sorprender a los velocistas puros.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Adriana Castillo y Máximo Méndez ganan oro en tiro con arco en los Panamericanos Junior 2025]

Entre los rivales que buscarán impedir el triunfo mexicano figuran el campeón defensor Olav Kooij, el joven francés Paul Magnier, el irlandés Sam Bennett y otros especialistas en llegadas rápidas.

El palmarés de la prueba incluye nombres como Elia Viviani, tricampeón entre 2017 y 2019, Alexander Kristoff, Tyler Farrar y Mads Pedersen, este último ganador de etapas en las tres Grandes Vueltas.

La Clásica de Hamburgo, conocida durante años como Vattenfall Cyclassics por motivos de patrocinio, es el único evento de un día alemán en el calendario WorldTour.

Desde su primera edición en 1996, ha sabido consolidarse como una cita imperdible, mezclando tramos urbanos con repechos en las colinas cercanas a la ciudad, su carácter impredecible ha dado lugar a finales al sprint, fugas exitosas y ataques en solitario que han quedado para la historia.

La ciudad vive la prueba como una auténtica fiesta, con cientos de miles de aficionados en las calles y un calendario paralelo de competencias para ciclistas amateurs y entusiastas, esto convierte al evento no solo en una carrera profesional, sino en una celebración popular que involucra a toda la comunidad ciclista.

El reto histórico de Isaac del Toro

Del Toro intentará convertirse en el primer mexicano y primer latinoamericano en conquistar la Clásica de Hamburgo. En casi tres décadas, ningún corredor de la región ha logrado subirse al podio; el mejor resultado fue el cuarto lugar del ecuatoriano Jhonathan Narváez en 2022.

Horario y dónde ver la carrera

La cita es este domingo 17 de agosto a las 06:00 horas (tiempo del centro de México). Claro Sports transmitirá en vivo para toda Latinoamérica a través de su multiplataforma, con cobertura antes, durante y después de la competencia.