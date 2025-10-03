Clasificación de México a los octavos de final del Mundial Sub-20, ¿qué se necesita?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial Sub-20? Foto: Getty

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial Sub-20 podría darse este mismo sábado, dependiendo el resultado de su partido, y el de otros de la misma competencia. El equipo de Eduardo Arce se juega en la última jornada su pase a la siguiente ronda.

El formato de este torneo señala que avanzarán las dos mejores selecciones juveniles de cada uno de los seis grupos, así como los cuatro mejores terceros ranqueados al concluir la Fase de Grupos. Al final serán 16 equipos los que avancen.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos de final del Mundial Sub-20?

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial Sub-20 se puede dar de diferentes maneras, pero sencillas. Todo depende si gana, empata o pierde en la última fecha del torneo:

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Se desatan los memes por Gilberto Mora en el Mundial Sub 20 durante el México vs España]

Victoria de México ante Marruecos

Si el combinado tricolor vence a la selección africana, llega a cinco puntos y en automático asegura el segundo lugar del grupo. Según el formato del torneo, ese peldaño le genera también su pase directo a la siguiente ronda.

Empate de México ante Marruecos

Ahora bien, si el cuadro de Eduardo Arce empata, llegaría a tres unidades, a riesgo de ser superado por Brasil y España (de su mismo grupo), pues cualquiera de los dos que gane, más un empate de México, superarían en unidades al cuadro tricolor, dejándolo en tercer sitio.

El empate de México ante Marruecos, deja a la selección mexicana a la espera del resultado de Brasil vs. España, así como de los partidos en los demás grupos, para saber si pueden avanzar como uno de los cuatro mejores terceros lugares del torneo.

Una derrota de México ante Marruecos

Dependiendo los resultados de la última jornada en la Fase de Grupos, una derrota podría eliminar a México.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana contra Marruecos?