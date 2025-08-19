GENERANDO AUDIO...

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Julio César Chávez Jr.? | Fotos: Cuartoscuro

Julio Sánchez, reportero de Unotv.com, cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Julio César Chávez Jr. en Sonora y confirmó la deportación del boxeador de Estados Unidos (EE.UU.) a México, aunque no dio mayores detalles del estado actual del “Hijo de la Leyenda“.

En la conferencia matutina de este martes 19 de agosto desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana confirmó: “Sí nos informaron que iba a llegar a México“.

Claudia Sheinbaum confirma llegada de Julio César Chávez Jr. a México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Julio César Chávez Jr. fue deportado a tierras mexicanas tras prácticamente un mes y medio de su detención en EE.UU. por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy, pero nos informaron que iba a llegar a México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cuando Julio Sánchez preguntó sobre el lugar donde se encuentra detenido, la presidenta de México aseguró que la autoridad correspondiente se encargaría de dar más detalles al respecto posteriormente.

Finalmente, reiteró: “Había una orden de aprehensión de la FGR en México cuando lo detuvierón allá (en EE.UU.)”, tal como lo comunicó a raíz de la detención de Julio César Chávez Jr. el pasado 3 de julio.

¿Qué se sabe de la deportación de Julio César Chávez Jr. a México?

Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en México y está a disposición de un Juez Federal, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El oficio consultado por Uno TV también indica que se le trasladó a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial de Hermosillo, Sonora.

La Policía Federal Ministerial detuvo al boxeador en el municipio de Ímuris, Sonora a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto. El detenido portaba un pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, según el documento.

Por otro lado, el periodista Carlos Jiménez informó durante la mañana de este martes que Julio César Chávez Jr. fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 de Hermosillo, Sonora.

“El hijo de la leyenda llegó de Estados Unidos (EEUU) y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora“, informó el reportero a través de sus redes sociales.

Un breve recuento de la detención del “Hijo de la Leyenda”

Julio César Chávez Carrasco fue detenido el pasado 3 de julio de 2025 en Los Ángeles, California, por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Tiene una orden de aprehensión activa en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Luego de que la autoridad estadounidense dijera que estaba afiliado al Cártel de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano contaba con una orden de aprehensión en nuestro país desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El 3 de julio, la FGR apuntó que Estados Unidos había iniciado el procedimiento para entregar a Julio César ‘C’ a México.

“Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México”. FGR

Finalmente, este martes 19 de agosto se dio a conocer que el apodado el “Junior” ya se encontraba en disposición de un Juez Federal en Sonora.

Cabe destacar que el excampeón mundial de peso mediano ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023, con una visa de turista que venció en febrero de 2024.

Cuando su visa venció, Julio César ‘C’ solicitó la residencia permanente en Estados Unidos, por estar casado con la ciudadana estadounidense Frida Muñoz, exnuera de Joaquín el “Chapo” Guzmán.