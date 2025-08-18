GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Alana Flores mantuvo su invicto con polémica victoria sobre Gala Montes en el Supernova Strikers 2025 en la pelea estelar celebrada en el Palacio de los Deportes ante un lleno total. La regiomontana sumó su cuarta victoria profesional tras imponerse por decisión unánime con tarjetas de 30-26 en las tres papeletas.

La velada arrancó con gran expectación luego de que Luis “Pride”, Milica, Mario Bautista y Franco Escamilla se presentaran en el ring.

La primera en subir al cuadrilátero fue Gala Montes, quien cargaba 13 kilos más que su rival y se presentó como “La novia de México” al ritmo de su tema Tacara.

Pese al despliegue, la actriz fue recibida con abucheos por parte del público capitalino.

En contraste, el apoyo fue total para Alana Flores, quien llegó acompañada de su pareja, el futbolista Sebastián Cáceres, y con la misión de defender su invicto de tres peleas.

Desde la campana inicial, Montes se mostró más agresiva y logró conectar golpes de poder, incluso con algunos contactos ilegales en la espalda de la regiomontana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El segundo asalto mantuvo la misma dinámica, con Montes soltando combinaciones más fuertes y Flores resistiendo, animada por la afición. Sin embargo, en el tercer y último round, la boxeadora regiomontana tomó aire y respondió con mejores combinaciones, inclinando el veredicto de los jueces a su favor.

La decisión final generó polémica, ya que pese a la fortaleza y dominio inicial de Gala Montes, los jueces entregaron la victoria a Alana Flores con idénticas tarjetas de 30-26. Así, la regiomontana no solo se llevó el triunfo, sino que también consolidó su condición de invicta y máxima figura de la velada.

Supernova Strikers: Franco Escamilla gana a Escorpión Dorado

En una de las peleas más esperadas del Supernova Strikers Orígenes 2025, Franco Escamilla se impuso al Escorpión Dorado en un combate pactado a cuatro asaltos y más de 100 kilos de peso.

El duelo fue señalado como “el más cerrado de la noche” por los comentaristas del evento, previo a la pelea de Gala Montes y Alana Castillo.

El personaje de Álex Montiel llegó al ring con la experiencia de haber entrenado bajo la guía de Julio César Chávez, mientras que Escamilla contó con el respaldo del público que llenó el Palacio de los Deportes. Desde el inicio, el comediante regiomontano conectó golpes claros, aunque el Escorpión mostró movilidad y resistencia.

Ambos se exigieron al máximo en los últimos asaltos: Montiel castigó con mayor volumen de golpes en el tercer round, mientras que Escamilla, visiblemente cansado, cerró con una ráfaga de volados en el cuarto episodio que terminaron por inclinar la balanza.

Finalmente, los jueces dictaron una decisión dividida con tarjetas de 39-38, 37-37 y 38-37 a favor de Franco Escamilla. Tras la batalla, los dos se abrazaron en señal de respeto.