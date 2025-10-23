¿Cómo identificar a los 20 pilotos de la F1 en el GP de México 2025?

GENERANDO AUDIO...

¡Tips para saber quién es quién en el GP de México 2025! | Foto: IA

El GP de México está cumpliendo 10 años desde que la Fórmula 1 (F1) regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde cerca de 400 mil personas se darán cita desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre para la edición 2025. Uno de los retos para los fans será reconocer a los pilotos durante las prácticas, la clasificación y la carrera.

Además de los colores representativos de cada escudería, existen dos formas de reconocer a los conductores: sus casos particulares que usan durante toda la temporada y las antenas de su monoplaza, que son de color amarillo o negro.

¿No sabes quién es quién en el GP de México 2025? Guíate por sus cascos

Al inicio de cada temporada de la F1, se presentan los cascos que cada uno de los 20 pilotos de la parrilla utilizarán a lo largo del año.

Dichos diseños suelen presentar colores llamativos que permitan a los aficionados identificar a los conductores e, incluso, se le permite a los fans votar por sus favoritos. Estos son los cascos de la campaña 2025 para reconocer a los atletas:

Imagen: Uno TV (Gabriela Figueroa)

Cabe destacar que, con el paso de las fechas, la parrilla sufre cambios y los cascos también. Por ejemplo, Liam Lawson comenzó el año siendo el segundo piloto de Red Bull, pero fue intercambiado por el japonés Yuki Tsunoda.

Por esta razón, los cascos de ambos se mantuvieron el mismo diseño, pero ahora mostrando el escudo de sus nuevas escuderías, aunque al ser filiales, el artículo no cambió demasiado.

Además, Jack Doohan comenzó la temporada como piloto de Alpine y fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto, quien tiene su propio diseño de casco.

Así es el casco de Franco Colapinto | Foto: AFP

Cabe destacar que tanto la Fórmula 1 como los pilotos suelen presentar diseños especiales para ciertos Grandes Premios, por lo que algunos cascos pueden cambiar.

Sergio “Checo” Pérez renovaba su casco, con elementos especiales inspirados en la cultura mexicana, para cada edición del GP de México 2025; sin embargo, este año no forma parte de la parrilla de pilotos de la F1.

¿Antena amarilla o antena negra? Un truco para ubicar a los pilotos

Cada una de las diez escuderías tiene dos pilotos, es decir, tiene dos monoplazas distintos que, al menos en diseño, parecen idénticos; sin embargo, uno tiene una antena negra y el otro cuenta con una antena amarilla.

La antena de color negro se le da al primer piloto de cada escudería, mientras que la amarilla luce en el monoplaza del segundo piloto, según Luis “Chapulín” Díaz, piloto de carreras mexicano.

De esta forma, cuando los aficionados no sepan qué piloto es el que está corriendo, puede enfocar los binoculares o la cámara del celular a la antena que se ubica en el poste donde llevan las cámaras y las antenas.

Así es como se reparten las primeras y segundas posiciones en las 10 escuderías actuales de la Fórmula 1:

McLaren Oscar Piastri (Piloto 1) Lando Norris (Piloto 2)

Mercedes George Russell (Piloto 1) Kimi Antonelli (Piloto 2)

Ferrari Charles Leclerc (Piloto 1) Lewis Hamilton (Piloto 2)

Red Bull Racing Max Verstappen (Piloto 1) Yuki Tsunoda (Piloto 2)

Williams Alexander Albon (Piloto 1) Carlos Sainz (Piloto 2)

Racing Bulls Liam Lawson (Piloto 1) Isack Hadjar (Piloto 2)

Aston Martin Lance Stroll (Piloto 1) Fernando Alonso (Piloto 2)

Kick Sauber Nico Hulkenberg (Piloto 1) Gabriel Bortoleto (Piloto 2)

Haas F1 Team Esteban Ocon (Piloto 1) Oliver Bearman (Piloto 2)

Alpine Pierre Gasly (Piloto 1) Franco Colapinto (Piloto 2)



Así se ve la antena negra en un monoplaza de la F1 | Foto: AFP

Así se ve la antena amarilla en un monoplaza de la F1 | Foto: AFP

Si el aficionado desea saber quién está conduciendo el RB-21, Max Verstappen usa la antena negra, mientras que Yuki Tsunoda la amarilla.

En el caso de Ferrari, Charles Leclerc porta la antena negra y Lewis Hamilton porta la antena amarilla, en una de las decisiones que más ha causado polémica en la actual parrilla de la F1.

El actual equipo campeón de constructores, McLaren, también tiene un primer y segundo piloto; Oscar Piastri usa la antena negra, mientras que Lando Norris porta la amarilla.

¡Vuélvete un experto del GP de México 2025!

La propia Fórmula 1 compartió este lunes una serie de datos fundamentales que los asistentes y espectadores del Gran Premio de México deben conocer antes del fin de semana:

Año del primer GP de México: 1963

Longitud de la pista: 4 mil 304 kilómetros

Récord de vuelta: 1 minuto 17,774 segundos por parte de Valtteri Bottas (Mercedes, 2021)

Más pole positions: Jim Clark (4)

Más victorias: Max Verstappen (5)

Como curiosidades adicionales, el GP de México es la carrera con las velocidades másximas más altas, además de que el recorrido desde la pole hasta el punto de frenado de la curva 1 es de 830 metros.

Esta es una pista que, en 2024, registró 91 adelantamientos y presenta una probabilidad de 43% para la entrada de coche de seguridad, así como un 71% para la entrada del “safety car” virtual.

El llamado “Gran Circo” también ofrece quiénes han sido los últimos merecedores de la pole position, así como los más recientes ganadores de la carrera:

Últimos cinco ganadores de la pole position en el GP de México 2024 – Carlos Sainz (Ferrari) 2023 – Charles Leclerc (Ferrari) 2022 – Max Verstappen (Red Bull) 2021 – Valtteri Bottas (Mercedes) 2019 – Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la clasificación, pero recibió una penalización de tres puestos en la parrilla por no reducir la velocidad ante las banderas amarillas.

Últimos cinco ganadores del GP de México 2024 – Carlos Sainz (Ferrari) 2023 – Max Verstappen (Red Bull) 2022 – Max Verstappen (Red Bull) 2021 – Max Verstappen (Red Bull) 2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)



¿Cómo se encuentra actualmente la lucha por el campeonato de pilotos?

El GP de México 2025 será una fecha fundamental para las aspiraciones de los implicados en la lucha por el título de pilotos de la Fórmula 1, el cual aún no se define.

Oscar Piastri sólo le lleva 14 puntos de ventaja a su compañero de McLaren, Lando Norris, tras un fin de semana complicado para la escudería, en el que sufrieron dos abandonos en el Sprint del sábado.

Max Verstappen se encuentra ahora a solo 40 puntos de Piastri, ya que el piloto de Red Bull continuó su excelente racha al ganar el Sprint antes de conseguir una contundente victoria en el Gran Premio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

A falta de cinco rondas, con dos Sprints más por delante, Verstappen ha declarado que “tiene la oportunidad” de conseguir su quinto Campeonato Mundial consecutivo, añadiendo que él y el equipo “deben intentar rendir al máximo estos fines de semana hasta final de año”.

Por su parte, el director de McLaren, Andrea Stella, ha declarado que el resultado del título “está en nuestras manos”, lo que significa que los campeones de equipos estarán deseando completar un buen fin de semana en la Ciudad de México.

Tras ellos, Mercedes y Ferrari siguen enfrascados en la lucha por el segundo puesto en la clasificación de equipos. La “Scuderia” buscará aprovechar la positiva actuación que tuvo en Austin, con Charles Leclerc alzándose con el último puesto del podio, mientras que Red Bull también se sitúa a pocos puntos del equipo italiano, en cuarto lugar.

