¿Cómo inscribirte para ser voluntario en el Mundial de 2026?

Se espera la participación de 65 mil voluntarios. Foto: GettyImages

La FIFA abrió las inscripciones para su Programa de Voluntarios rumbo al Mundial 2026, el más grande en su historia. Se espera la participación de 65 mil personas en Estados Unidos, Canadá y México, países sede del torneo, que iniciará el 11 de junio de 2026.

Cualquier persona interesada puede enviar su solicitud a fifaworldcup.com/voluntarios, sin necesidad de experiencia previa. Los únicos requisitos son tener al menos 18 años, contar con permiso legal para ser voluntario en el país sede y manejar inglés. En el caso de México, se valorará especialmente el dominio del español, de acuerdo con la FIFA.

¿Cómo ser voluntario en el Mundial 2026?

El objetivo, según el organismo, es crear una comunidad diversa de voluntarios que compartan su pasión por el futbol y contribuyan a que “esta Copa del Mundo sea inolvidable”.

Los seleccionados brindarán apoyo en 23 áreas funcionales, como estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, hoteles y espacios públicos. También serán los embajadores locales de cada ciudad sede, mostrando su cultura y hospitalidad a millones de visitantes de todo el mundo.

“Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos de la FIFA”, declaró Gianni Infantino, presidente del organismo.

“Tienen la oportunidad de vivir el torneo desde adentro, forjar amistades para toda la vida y ser parte de un momento histórico”. Gianni Infantino

Requisitos para ser voluntario en el Mundial de la FIFA 2026

¿Quieres vivir el Mundial desde adentro? Estos son los requisitos básicos para formar parte del programa:

Tener 18 años cumplidos al momento de enviar la solicitud

al momento de enviar la solicitud Contar con permiso legal para ser voluntario en México, Canadá o Estados Unidos

en México, Canadá o Estados Unidos Tener un buen nivel de inglés . En México se valorará el manejo del español

. En México se valorará el manejo del español Otros idiomas serán un plus, ya que se busca una comunidad internacional inclusiva

Las personas elegidas participarán en los Volunteer Team Tryouts en octubre de 2025, y la capacitación oficial será en marzo de 2026, poco antes del arranque del torneo.

Una experiencia que transforma vidas

Uno de los rostros del programa es Craig Collins, voluntario en el Mundial de USA 1994 y en el Mundial de Clubes 2025 en Atlanta. En abril de este año, fue reconocido como el voluntario número un millón en unirse a la comunidad de la FIFA.

“Estoy muy orgulloso de ser parte de este programa, no solo por la FIFA, sino también por mi ciudad”, expresó. “Ya estoy listo para enviar mi solicitud para 2026 y volver a mostrarle al mundo lo mejor de mi comunidad”.

La FIFA hace un llamado a personas de todas las edades, profesiones y contextos. Estudiantes, jubilados, aficionados primerizos o veteranos del voluntariado: todos tienen un lugar en este equipo global.