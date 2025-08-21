¡Con dos penaltis! El Inter Miami elimina a Tigres y se instala en las semifinales de la Leagues Cup

GENERANDO AUDIO...

Inter Miami se impone a Tigres | Imago 7

El Inter Miami sigue con vida en la Leagues Cup. Un doblete de Luis Suárez fue suficiente para derrotar 2-1 a Tigres y asegurar, por segunda ocasión en su historia, un lugar en las semifinales del torneo binacional entre Liga MX y MLS.

Miami vuelve a estar en la antesala de la final tras lo hecho en el 2023 cuando fueron campeones. Destaca que en esta ocasión Lionel Messi no fue convocado al partido por lesión.

La pelea por el pase en Miami se vivió con intensidad desde el arranque. Ambos equipos buscaron el gol con insistencia, pero la suerte se inclinó temprano hacia el lado de las Garzas, cuando una mano de Javier Aquino en el área fue sancionada como penal. Suárez tomó la responsabilidad y venció sin problemas a Nahuel Guzmán para abrir el marcador.

