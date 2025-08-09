GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro cerró la Vuelta a Burgos 2025 con una demostración de temple y resistencia digna de campeón, a tan solo 14 kilómetros de la meta, en el descenso previo al puerto final, el ciclista de Baja California sufrió un pinchazo en la rueda trasera que lo dejó a unos 40 segundos del grupo principal y puso en riesgo su liderato en la clasificación general, así fue su remontada.

Lejos de rendirse, el mexicano reaccionó de inmediato y avisó a su equipo, recibió un cambio de bicicleta ejecutado con precisión milimétrica y volvió a la carrera sin que la desventaja aumentara.

Desde ese momento, comenzó una feroz persecución para regresar a la pelea por el título. Ya integrado nuevamente al pelotón, inició el exigente ascenso a las Lagunas de Neila, tramo decisivo de la competencia.

Del Toro se unió al italiano Giulio Ciccone en un ataque que comenzó a recortar segundos al líder, el francés Léo Bisiaux.

En la parte final de la subida, no solo neutralizó el tiempo perdido por el contratiempo mecánico, sino que también superó a sus rivales directos.

Con un ritmo demoledor, borró la ventaja de 26 segundos que tenía Bisiaux y aseguró el maillot morado de campeón antes de cruzar la meta.

La victoria de la etapa fue para Ciccone, mientras que Del Toro llegó en segundo lugar, pero con el objetivo mayor cumplido: coronarse campeón con un tiempo total de 19:46.48, sin haber ganado ninguna de las cinco etapas, pero mostrando una regularidad impecable.

Con este resultado, Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar la Vuelta a Burgos y en el cuarto latinoamericano en lograrlo.

El pinchazo, que pudo haber sido el final de su sueño, terminó siendo el inicio de la remontada que escribió una de las páginas más memorables del ciclismo mexicano.

Palmarés destacado de Isaac del Toro

Tour de l’Avenir 2023: triunfó en la clasificación general, además de llevarse las clasificaciones de puntos, montaña, mejor joven y ganar la etapa reina. Fue el primer mexicano en ganar esta prestigiosa competencia sub-23.

Vuelta a Asturias 2024: campeón de la general y de las clasificaciones por puntos y mejor joven, además de ganar la etapa 1.

Tour Down Under 2024: victoria en etapa y campeón joven en prueba WorldTour.

Campeonato Mundial Sub-23 2024: mejor resultado histórico para México con 6º lugar en ruta y 12º en contrarreloj individual.

Primera victoria profesional (2025): ganó su primera carrera como profesional en el Tour Down Under.

2025 una temporada de éxito