Conductor que embistió a multitud en celebración de Liverpool suma otros 24 cargos

Foto: AFP

El exmilitar británico Paul Doyle enfrenta nuevas imputaciones por arrollar a una multitud durante la celebración del Liverpool FC en mayo pasado, dejando al menos 134 personas heridas, incluidos seis niños, según informó la policía de Merseyside.

Este jueves, durante una audiencia judicial en Liverpool, Doyle, de 53 años, fue acusado de agredir a 23 víctimas y de participar en una pelea. El acusado compareció por videoconferencia desde la prisión donde permanece detenido y rompió en llanto al escuchar los nuevos cargos en su contra.

¿Qué pasó durante el festejo del Liverpool FC?

El 26 de mayo, miles de fanáticos celebraban el título de liga del Liverpool FC cuando el vehículo de Paul Doyle ingresó en una calle recién reabierta para permitir el paso de una ambulancia.

Según testigos y datos de la investigación, el coche fue rodeado de forma hostil por la multitud. Fue entonces cuando Doyle retrocedió y luego aceleró a toda velocidad, zigzagueando y embistiendo a personas a ambos lados de la calle.

El saldo fue grave: 134 heridos, incluyendo niños y varios adultos con lesiones serias. La policía de Merseyside descartó desde el inicio que se tratara de un atentado, calificando lo ocurrido como un incidente aislado.

El acusado enfrentará juicio en noviembre

Paul Doyle fue arrestado en el lugar del incidente y, a finales de mayo, ya había sido acusado por conducción peligrosa y lesiones graves voluntarias contra seis personas, entre ellas un niño de 11 años.

Durante la primera audiencia, el fiscal Philip Astbury aseguró que Doyle actuó de forma intencional, utilizando su coche “como un arma” para embestir a la multitud.

La próxima audiencia está programada para el 4 de septiembre, donde Doyle deberá declarar si se declara culpable o no. De momento, la fecha provisional del juicio está fijada para el 24 de noviembre, y se estima que durará entre tres y cuatro semanas.