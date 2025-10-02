GENERANDO AUDIO...

La NFL volverá a México en 2026. Foto: CUARTOSCURO

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado de la National Football League, Roger Goodell, durante la conferencia Líderes en el Deporte en el Estadio Twickenham de Londres, Inglaterra.

Dicho anuncio se da tras la ausencia de este deporte por la remodelación del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, con miras al Mundial 2026. Siendo el partido San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals, de 2022 el último en efectuarse en el “Coloso de Santa Úrsula”.

¿Cuál será el partido de NFL de 2026 en México?

Aunque se dio el anunció que la NFL volverá a México en 2026, aún no se sabe quiénes serán los equipos que pisen el césped del inmueble de la capital del país.

Últimos partidos de NFL en México

21 de noviembre de 2016

Los Oakland Raiders le ganaron 27–20 a los Houston Texans. Este partido marcó el regreso de la NFL al Azteca después de 11 años.

19 de noviembre de 2017

Aquí los New England Patriots vencieron 33–8 a los Oakland Raiders, donde destacó la participación de Tom Brady y Bill Belichick.

18 de noviembre de 2019

Los Kansas City Chiefs se impusieron 24–17 a Los Angeles Chargers. Dicho encuentro fue especial, ya que un año antes se tenía programado el de Chiefs y Rams pero fue cancelado por mal estado de la cancha.

21 de noviembre de 2022

En esa ocasión, los San Francisco 49ers triunfaron 38–10 ante los Arizona Cardinals, el cual sería el último partido jugado en México hasta la fecha.

La NFL platea una visión global

En la conferencia Líderes en el Deporte, Roger Goodell adelantó que la NFL tiene planteado un objetivo de subir la cantidad de juegos fuera de los Estados Unidos. Y se contempla la posibilidad que se disputen hasta 16 encuentros fuera de la Unión Americana.

Tan solo en la actual temporada, fueron programados siete partidos en el extranjero, contemplando zonas en Europa y Sudamérica (Brasil).