La aseguradora cubrirá todos los gastos médicos. FOTO: Getty – Cuartoscuro

El menor Simón Falah continúa con su recuperación tras el accidente ocurrido en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México. De acuerdo con información proporcionada este 25 de agosto por los Diablos Rojos del México, el niño se encuentra consciente, con buen ánimo y en proceso de mejoría.

Su padre informó que desde el sábado pasado Simón permanece en la unidad de terapia intensiva, aunque los médicos ya programan su posible traslado a piso, dependiendo de cómo evolucione en los próximos días. Además, se confirmó que la aseguradora cubrirá todos los gastos médicos relacionados con su atención.

La directiva de los Diablos Rojos del México recalcó que después del incidente se brindó atención médica inmediata y se notificó a la familia sobre los protocolos de seguimiento, tras el golpe que sufrió el menor.

El club y el Estadio subrayaron su compromiso para que la familia pueda enfocarse únicamente en la recuperación de Simón, garantizando que el tema económico quedará resuelto gracias a la póliza de responsabilidad civil.

Recuperación en curso

En el comunicado, se destacó la fortaleza del menor y se agradeció el interés de la afición y medios de comunicación. Al mismo tiempo, se reiteró que la prioridad es que la familia cuente con certidumbre y acompañamiento en este proceso.

La evolución de Simón Falah será evaluada en los próximos días para determinar su traslado fuera de terapia intensiva, con la expectativa de que su recuperación siga avanzando favorablemente.

