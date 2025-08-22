Conmebol analiza sanciones tras violencia en Independiente vs Universidad Católica

GENERANDO AUDIO...

La Conmebol analiza sanciones severas luego de los hechos de violencia registrados en el estadio de Independiente de Avellaneda durante el partido contra la Universidad Católica de Chile.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos, lo que detonó una investigación urgente por parte del organismo sudamericano.

Posibles sanciones internacionales y locales

De acuerdo con Carlos Siffredi, desde Luque, Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol, la decisión del organismo podría ser ejemplar, pues entre las medidas que se contemplan está la exclusión de los clubes de torneos internacionales en 2026, así como castigos locales que afectarían directamente al estadio de Independiente, que podría quedar inhabilitado para albergar partidos oficiales.

Tanto Independiente como Universidad Católica tendrán la oportunidad de presentar su descargo antes de que se dicte el fallo. El presidente del club argentino, Néstor Grindetti, aseguró que la seguridad del estadio cumplió con su tarea y que los incidentes comenzaron tras una agresión de la parcialidad chilena hacia la hinchada local.

Este no sería el primer castigo ejemplar. En un caso reciente, Colo Colo recibió una sanción severa luego de episodios similares de violencia. La Conmebol suele tomarse varios días antes de emitir un veredicto definitivo, aunque en este caso se espera una resolución antes del fin de semana.

La expectativa es alta en ambos clubes, que podrían enfrentar un golpe deportivo y económico si la Conmebol confirma la sanción.