GENERANDO AUDIO...

Caída de Connor Zilisch, piloto de Nascar. Foto: AFP.

El piloto de Nascar, Connor Zilisch, sufrió una fractura de clavícula el sábado tras caer desde el techo de su automóvil mientras celebraba su victoria en el autódromo Watkins Glen International, en Nueva York.

El hecho ocurrió después de que el competidor de 19 años ganara su sexta carrera de la temporada en la Xfinity Series, la segunda división de la competición.

Caída durante celebración en la Nascar

Zilisch se subió a la ventana de su Chevrolet para sentarse en el techo y celebrar el triunfo. Sin embargo, uno de sus pies resbaló en la red de la ventana y cayó al pavimento en la zona de festejo. El momento fue captado por las cámaras y presenciado por los aficionados presentes.

La Nascar informó que el piloto estaba “despierto y consciente” cuando fue trasladado en camilla hacia una ambulancia para recibir atención médica.

Traslado y diagnóstico médico

El estadounidense fue llevado a un hospital local, donde se le realizaron tomografías computarizadas. Según el propio Zilisch, los resultados descartaron lesiones en la cabeza, pero confirmaron la fractura de clavícula. El piloto agradeció la rápida intervención de los médicos a través de la red social X.

“Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Afortunadamente, las tomografías de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula”, escribió Zilisch.

Repercusiones en su participación en la Nascar

Previo al accidente, Zilisch tenía previsto competir nuevamente el domingo. Sin embargo, el piloto se vio obligado a retirarse debido a la lesión.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]