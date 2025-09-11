Próximos partidos

Convocatoria de México para Mundial Sub-20: lista completa y calendario de Fase de Grupos

| 11:52 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Convocatoria de México para Mundial Sub-20: lista completa y calendario de Fase de Grupos
Convocatoria de México para el Mundial Sub-20. Foto: Getty

La convocatoria de México para el Mundial Sub-20, en Chile, quedó definida. Y para ello, el combinado nacional quedó integrado por 21 futbolistas, donde se destacó la presencia del futbolista de los Xolos, Gilberto Mora.

Para este listado, se dio a conocer que la mayoría de los jugadores militan en la Liga MX y Expansión. Sin embargo, también hay jun par de jóvenes jugando en el extranjero, como Obed Vargas y César Garza.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

Igualmente, se dio a conocer que los futbolistas elegidos en la convocatoria de México para el Mundial Sub-20 quedaron bajo el mando del director técnico Eduardo Arce:

Porteros

  • Pablo Lara (Pumas)
  • Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
  • Juan Liceaga (Tapatío)

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Portugal y CR7 jugarán contra México en la reinauguración del Estadio Azteca: ¿cuándo será?]

Defensas

  • Everardo López (Toluca)
  • Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
  • Diego Ochoa (FC Juárez)
  • Rodrigo Pachuca (Puebla)
  • César Bustos (Rayados)

Medios

  • Diego Sánchez (Tigres)
  • Obed Vargas (Seattle Sounders)
  • César Garza (Dundee)
  • Iker Fimbres (Rayados)
  • Elías Montiel (Pachuca)
  • Alexéi Domínguez (Pachuca)
  • Amaury Morales (Cruz Azul)

[TE PODRÍA INTERESAR: Mundial de 2026: ¿qué selecciones ya están clasificadas? Lista completa al momento]

Delanteros

  • Yael Padilla (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Oswaldo Virgen (Toluca)
  • Mateo Levy (Cruz Azul)
  • Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
  • Hugo Camberos (Chivas)
@miseleccionmx

Aquí te dejamos a los jugadores que nos estarán representando con todo en el Mundial de Chile 2025 💚🇲🇽🔥 #seleccionmexicana #tiktokdeportes #mexico #worldcup #u20

♬ sonido original – Selección Nacional

¿Qué grupo le toca a México en el Mundial Sub-20 y contra quién va?

La selección nacional de México Sub-20 aparece en el Grupo A, con difíciles adversarios por delante, como Brasil, España y Marruecos.

Fechas de partidos de México Sub-20 en el Mundial

  • 28 de septiembre: es el debut contra Brasil en el Estadio Nacional, en Santiago
  • 1 de octubre: el segundo partido es contra España en el mismo Estadio Nacional
  • 4 de octubre: cierra la Fase de Grupos contra Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso

Juegos de preparación

Además de la convocatoria de México para el Mundial Sub-20, también se dio a conocer que para encarar el reto mundialista, el combinado juvenil comenzará su andar con un par de partidos de preparación en Paraguay, ante Colombia y Arabia Saudita, para luego viajar a Chile y comenzar su participación en el evento.

Te recomendamos:

¡Oficial! Guillermo Ochoa llega al AEL Limassol de Chipre para perseguir su sueño mundialista

Deportes

¡Oficial! Guillermo Ochoa llega al AEL Limassol de Chipre para perseguir su sueño mundialista

La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 11 al 14 de septiembre 2025?

Deportes

La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 11 al 14 de septiembre 2025?

Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini 2025: es el tercer latino en ganarla

Deportes

Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini 2025: es el tercer latino en ganarla

¡Se subió la temperatura! Mundial de Atletismo en Tokio adelanta pruebas por ola de calor

Deportes

¡Se subió la temperatura! Mundial de Atletismo en Tokio adelanta pruebas por ola de calor

Etiquetas: , , , , ,