Convocatoria de México para Mundial Sub-20: lista completa y calendario de Fase de Grupos
La convocatoria de México para el Mundial Sub-20, en Chile, quedó definida. Y para ello, el combinado nacional quedó integrado por 21 futbolistas, donde se destacó la presencia del futbolista de los Xolos, Gilberto Mora.
Para este listado, se dio a conocer que la mayoría de los jugadores militan en la Liga MX y Expansión. Sin embargo, también hay jun par de jóvenes jugando en el extranjero, como Obed Vargas y César Garza.
Convocatoria de México para el Mundial Sub-20
Igualmente, se dio a conocer que los futbolistas elegidos en la convocatoria de México para el Mundial Sub-20 quedaron bajo el mando del director técnico Eduardo Arce:
Porteros
- Pablo Lara (Pumas)
- Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
- Juan Liceaga (Tapatío)
Defensas
- Everardo López (Toluca)
- Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
- Diego Ochoa (FC Juárez)
- Rodrigo Pachuca (Puebla)
- César Bustos (Rayados)
Medios
- Diego Sánchez (Tigres)
- Obed Vargas (Seattle Sounders)
- César Garza (Dundee)
- Iker Fimbres (Rayados)
- Elías Montiel (Pachuca)
- Alexéi Domínguez (Pachuca)
- Amaury Morales (Cruz Azul)
Delanteros
- Yael Padilla (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Oswaldo Virgen (Toluca)
- Mateo Levy (Cruz Azul)
- Tahiel Jiménez (Santos Laguna)
- Hugo Camberos (Chivas)
¿Qué grupo le toca a México en el Mundial Sub-20 y contra quién va?
La selección nacional de México Sub-20 aparece en el Grupo A, con difíciles adversarios por delante, como Brasil, España y Marruecos.
Fechas de partidos de México Sub-20 en el Mundial
- 28 de septiembre: es el debut contra Brasil en el Estadio Nacional, en Santiago
- 1 de octubre: el segundo partido es contra España en el mismo Estadio Nacional
- 4 de octubre: cierra la Fase de Grupos contra Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso
Juegos de preparación
Además de la convocatoria de México para el Mundial Sub-20, también se dio a conocer que para encarar el reto mundialista, el combinado juvenil comenzará su andar con un par de partidos de preparación en Paraguay, ante Colombia y Arabia Saudita, para luego viajar a Chile y comenzar su participación en el evento.