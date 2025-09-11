GENERANDO AUDIO...

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20. Foto: Getty

La convocatoria de México para el Mundial Sub-20, en Chile, quedó definida. Y para ello, el combinado nacional quedó integrado por 21 futbolistas, donde se destacó la presencia del futbolista de los Xolos, Gilberto Mora.

Para este listado, se dio a conocer que la mayoría de los jugadores militan en la Liga MX y Expansión. Sin embargo, también hay jun par de jóvenes jugando en el extranjero, como Obed Vargas y César Garza.

Convocatoria de México para el Mundial Sub-20

Igualmente, se dio a conocer que los futbolistas elegidos en la convocatoria de México para el Mundial Sub-20 quedaron bajo el mando del director técnico Eduardo Arce:

Porteros

Pablo Lara (Pumas)

Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)

Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca)

Jaziel Mendoza (Cruz Azul)

Diego Ochoa (FC Juárez)

Rodrigo Pachuca (Puebla)

César Bustos (Rayados)

Medios

Diego Sánchez (Tigres)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

César Garza (Dundee)

Iker Fimbres (Rayados)

Elías Montiel (Pachuca)

Alexéi Domínguez (Pachuca)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Oswaldo Virgen (Toluca)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Tahiel Jiménez (Santos Laguna)

Hugo Camberos (Chivas)

¿Qué grupo le toca a México en el Mundial Sub-20 y contra quién va?

La selección nacional de México Sub-20 aparece en el Grupo A, con difíciles adversarios por delante, como Brasil, España y Marruecos.

Fechas de partidos de México Sub-20 en el Mundial

28 de septiembre : es el debut contra Brasil en el Estadio Nacional, en Santiago

: es el debut contra en el Estadio Nacional, en Santiago 1 de octubre : el segundo partido es contra España en el mismo Estadio Nacional

: el segundo partido es contra en el mismo Estadio Nacional 4 de octubre: cierra la Fase de Grupos contra Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso

Juegos de preparación

Además de la convocatoria de México para el Mundial Sub-20, también se dio a conocer que para encarar el reto mundialista, el combinado juvenil comenzará su andar con un par de partidos de preparación en Paraguay, ante Colombia y Arabia Saudita, para luego viajar a Chile y comenzar su participación en el evento.