Copa del Mundo 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán Mundial que se jugará en Europa y África

Robert Harrison, Ignacio Alonso y Alejandro Domínguez anuncian acuerdo. Foto: AFP

Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030 que se completará en Europa y África, una edición que coincide con el centenario de la primera Copa del Mundo, celebrado en Uruguay en 1930.

Se trata de la primera vez que la Copa del Mundo se celebrará en tres continentes y seis países.

“El Consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la candidatura única será la candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España, que organizará el evento en 2030 y se clasificarán automáticamente a partir de la asignación de plazas existente”, dijo la FIFA en un comunicado.

“Teniendo en cuenta el contexto histórico de la primera Copa del Mundo de la FIFA (…) el Consejo de la FIFA acordó organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo (…) así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay”. Comunicado

La celebración de los partidos en Sudamérica fue anunciada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los titulares de las asociaciones de fútbol de las naciones involucradas, antes de que la FIFA lo informe.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario!”, escribió Domínguez en la red social X.

“Una Copa del Mundo de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia, y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA”, dijo más tarde Domínguez en una rueda de prensa.

“Unir tres continentes para celebrar el Centenario de la fiesta del deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol une seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices”. Alejandro Domínguez

Acuerdo de las confederaciones para la Copa del Mundo 2030

El anuncio de este miércoles pone fin a la rivalidad anunciada entre los dos favoritos, una candidatura conjunta de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y una opción europea sustentada por España y Portugal.

“España, Portugal y Marruecos asumen las exigencias y la ambición de preparar el mejor dossier de candidatura jamás realizado”. comunicado conjunto de las federaciones española, portuguesa y marroquí. Comunicado

“Cada uno de nuestros países aporta una vibrante tradición futbolística, una experiencia organizativa inigualable y una capacidad de innovación que sin duda dejará huella en el futuro de la competición”, aseguró el presidente de la Federación Portuguesa, Fernando Gomes, citado en el documento.

Pasaje asegurado

El titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, dijo que las selecciones de Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificadas automáticamente a la Copa del Mundo 2030, sin aclarar qué ocurrirá con las eliminatorias sudamericanas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afirmó que su selección jugará el primer partido de la fase de grupos de 2030 como local y con su público.

La Copa del Mundo 2022, en la que Argentina se consagró como campeón, se celebró en Qatar. Portugal y Marruecos nunca han albergado un Mundial, mientras que España lo hizo por última vez en 1982.