¡Una tarde difícil para Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Europeas! – Foto: AFP

Portugal venció por marcador de 1-0 a Irlanda con un gol de Ruben Neves en el tiempo de compensación; Cristiano Ronaldo fue protagonista del encuentro debido a que falló un penal que podría haberle dado la ventaja a su equipo sin necesidad de llegar a las últimas instancias para obtener los tres puntos.

Con la oportunidad errada, CR7 rompió una racha de cinco partidos seguidos anotando con los lusitanos. Asimismo, sigue a un solo gol de ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Europeas Mundialistas.

¡El penal que Cristiano Ronaldo falló contra Irlanda!

Cuando corría el minuto 74 del encuentro entre Portugal e Irlanda, Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de darle la ventaja a su selección desde los once pasos.

Sin embargo, el actual delantero del Al-Nassr remató al centro de la portería, en donde el arquero Caoimhín Kelleher solo tuvo que estirar la pierna para atajar.

El propio CR7 se lamentó después de errar la pena máxima, mientras los jugadores irlandeses celebraban con su guardameta el 0-0 parcial.

Casi 15 minutos después, Ruben Neves anotó un gol de último minuto que le dio los tres puntos a los portugueses en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De esta manera, Portugal se consolidó en la cima del Grupo F con nueve puntos, con lo que se encamina a llegar al Mundial; Irlanda se quedó en el fondo del sector con un punto en tres juegos disputados.

Cristiano Ronaldo tiene una noche complicada

Además del penal fallado, Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar con la Selección de Portugal por primera vez luego de que anotara por cinco partidos seguidos con el conjunto internacional.

Gol contra Hungría el 9 de septiembre

Doblete contra Armenia el 6 de septiembre

Gol contra España el 8 de junio (Final de Nations League)

Gol contra Alemania el 4 de junio

Gol contra Dinamarca el 23 de marzo

De esta manera, CR7 también se quedó a un solo gol de convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo continúa empatado con Carlos “el Pescado” Ruiz, ambos con 39 anotaciones en la historia de las eliminatorias mundialistas.