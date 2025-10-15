GENERANDO AUDIO...

Equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que esperar para su pase al Mundial. FOTO: Getty

El astro portugués Cristiano Ronaldo (CR7) hizo historia este martes al convertirse con 40 años, en el máximo goleador de la historia de las clasificaciones al Mundial de fútbol, con 40 anotaciones, superó el récord que compartía con el guatemalteco Carlos el “Pescadito” Ruiz, a pesar de su actuación, Portugal tendrá que esperar para obtener su pase al Mundial 2026.

El delantero de Al Nassr abrió el marcador ante Hungría en el minuto 22, alcanzando las 40 dianas en partidos clasificatorios, y dejó atrás las 39 que sumó Ruiz entre 1998 y 2016.

Un nuevo récord en la carrera del legendario Cristiano Ronaldo

Aunque el empate retrasó la clasificación de Portugal, el partido dejó una nueva página dorada en la trayectoria de Cristiano Ronaldo, quien continúa ampliando su legado en el futbol mundial.

Con 40 goles en partidos de eliminatorias mundialistas, el capitán portugués se consolida como el máximo artillero histórico en ese rubro, superando al legendario goleador guatemalteco Carlos Ruiz.

Ronaldo, quien ha disputado cinco Copas del Mundo desde 2006, suma ahora un logro más a una carrera repleta de récords, donde ya ostenta títulos como el máximo goleador de selecciones nacionales y uno de los pocos futbolistas que han marcado en cinco mundiales consecutivos.

Portugal deberá esperar su boleto al Mundial 2026

Pese al doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal no pudo asegurar su clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tras empatar 2-2 con Hungría en los minutos finales del partido disputado en Lisboa.

El equipo dirigido por Roberto Martínez necesitaba una victoria para asegurar matemáticamente el liderato del grupo F, pero un gol en tiempo añadido de Dominik Szoboszlai (90+1′) frustró los festejos lusos.

Ronaldo anota dos goles, pero Hungría empata sobre la hora

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas al minuto 9, Attila Szalai adelantó a Hungría con un remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Szoboszlai.

Sin embargo, Portugal reaccionó rápidamente. Cristiano Ronaldo, perfectamente posicionado en el área, igualó el marcador al minuto 22 con un potente disparo.

Antes del descanso, “CR7” encendió el estadio Alvalade con su segundo gol del partido, aprovechando un centro de Nuno Mendes al minuto 45+3, lo que dio ventaja a los lusos 2-1 al medio tiempo.

En la segunda mitad, el conjunto de Cristiano Ronaldo mantuvo la presión en busca del tanto que sentenciara el duelo, pero Hungría resistió y encontró el empate en los últimos instantes gracias a Szoboszlai, quien silenció al público lisboeta con un tiro desde fuera del área.