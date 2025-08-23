GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia al alcanzar los 100 goles con el Al Nassr tras marcar en la Supercopa de Arabia Saudita, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar al menos 100 goles con cuatro clubes distintos, además de su selección nacional. Sin embargo, su equipo perdió por penales.

Al Nassr cayó frente a Al Ahli por 5-3 en la definición por penales y se quedó sin la Supercopa de Arabia Saudita que se disputó en Hong Kong este sábado, tras haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario.

¿Qué récord rompió Cristiano Ronaldo con este gol?

Con este récord, que fue confirmado por el propio club y medios oficiales del torneo, el delantero de 40 años reafirma su lugar entre los máximos goleadores de todos los tiempos, demostrando que su edad no es un límite, sino una anécdota más en una carrera llena de logros sin precedentes.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en anotar 100 goles o más con cuatro clubes diferentes:

Real Madrid: 450 goles

Manchester United: 145 goles

Juventus: 101 goles

Al Nassr: 100 goles

Selección de Portugal: 138 goles

En total, el portugués suma 939 goles oficiales, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. Su siguiente meta es alcanzar los mil goles.

Vigente a los 40 años

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al más alto nivel. Su preparación física, mentalidad competitiva y capacidad de adaptación a diferentes ligas le han permitido seguir marcando diferencia en el campo. Desde su llegada a Arabia Saudita, no solo ha brillado individualmente, también ha sido clave para elevar el nivel del fútbol en Medio Oriente.

Gracias a su presencia, otras estrellas como Karim Benzema, Riyad Mahrez y Sadio Mané se han sumado al campeonato saudí, que ahora tiene más visibilidad internacional que nunca.

¿Por qué es tan importante este hito?

Porque ningún otro futbolista ha conseguido cifras similares en cuatro clubes distintos y una selección nacional. El caso de Cristiano es único no solo por la cantidad de goles, sino por su regularidad a lo largo de dos décadas y en distintas ligas: Premier League, La Liga, Serie A y la Saudi Pro League.

Además, este récord llega en un contexto donde muchos dudaban de su continuidad en la élite, pero Cristiano sigue demostrando que es una leyenda viva, con hambre de títulos y récords.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los mil?

Con 939 goles en total, Cristiano Ronaldo está a 61 tantos de alcanzar los mil goles oficiales, una marca que nunca antes ha sido alcanzada en la era moderna del fútbol.

Si mantiene su promedio actual con Al Nassr (casi un gol por partido), podría romper esa barrera en menos de dos temporadas.