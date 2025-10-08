GENERANDO AUDIO...

Cristiano Ronaldo primer multimillonario en activo. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista activo que es multimillonario, así lo dio a conocer Bloomberg, tras renovar contrato su actual equipo, el Al-Nassr de Arabia Saudita y sumando su imperio comercial.

El astro portugués continúa rompiendo récords, y esta vez fuera del campo, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, el futbolista se convirtió en el primer futbolista activo multimillonario, con una fortuna estimada en mil 400 millones de dólares.

El informe fue publicado este 8 de octubre de 2025 y señala que el millonario contrato del delantero con el Al-Nassr, club por el que fichó en 2023 ha sido clave para impulsar su riqueza.

Ronaldo ha logrado “acceder a uno de los contratos más cuantiosos de la historia del fútbol y al salario anual promedio más alto para un deportista”, pero administradores y agentes se reservan los balances oficiales.

Cristiano anunció que llegaría a su nuevo equipo el 30 de diciembre de 2022 tras su salida del Manchester United, ahora con esta renovación, su acuerdo está valorado en más de 400 millones de dólares entre salario, incentivos, derechos de imagen y colaboraciones con la liga saudí.

Además, la publicación destaca que Arabia Saudita no cobra impuestos por los ingresos personales, lo que permite a Ronaldo conservar la totalidad de su salario, una ventaja que lo coloca en una posición única frente a otras estrellas que juegan en Europa o Estados Unidos, donde los impuestos pueden reducir hasta el 45% de los ingresos netos.

Patrocinios, negocios y la marca CR7

Más allá del futbol, la fortuna de Cristiano Ronaldo crece gracias a su visión empresarial y a una marca personal que se ha convertido en sinónimo de éxito global.

El portugués mantiene acuerdos de patrocinio con gigantes como Nike, Armani, Herbalife, Binance y Clear Men, alianzas que le generan decenas de millones de dólares anualmente.

A esto se suma su propio emporio comercial bajo el sello CR7, que abarca líneas de ropa, fragancias, gimnasios, restaurantes y una cadena de hoteles en colaboración con Pestana Hotel Group; estos ingresos fuera del campo representan una parte sustancial de su patrimonio y consolidan a Ronaldo como uno de los atletas más rentables de todos los tiempos.

Además con este contrato, recibirá el 15% de participación en el Al-Nassr, lo que implica que se ampliará su campo en la administración y gestión deportiva, algo que hará tras su retiro.

Un logro histórico en el deporte mundial

Con este reconocimiento, Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en activo incluido en la exclusiva lista de multimillonarios elaborada por Bloomberg, aunque otros deportistas como Roger Federer, Michael Jordan o Tiger Woods han alcanzado fortunas similares, ninguno lo había logrado mientras seguía compitiendo profesionalmente.

Mientras que Lionel Messi, con quien Ronaldo ha mantenido una rivalidad histórica en lo deportivo, mantiene cifras millonarias jugando en la MLS, el argentino percibe actualmente 20 millones de dólares anuales garantizados en el Inter de Miami, lo que es una décima parte de los ingresos recientes de Cristiano.

La publicación también resalta que su longevidad en la élite del futbol ha sido determinante, pues a sus 40 años, Ronaldo sigue siendo una de las figuras más influyentes y mejor pagadas del deporte, con más de 600 millones de seguidores en redes sociales, lo que lo convierte en un imán para marcas y proyectos publicitarios.

Durante estos 20 años, Ronaldo se mantiene en la élite del deporte, entre 2002 y 2023 el portugués acumuló más de 550 millones de dólares en salarios, a lo que se le suman ingresos derivados de contratos comerciales.

El acuerdo con Nike le ha dado cerca de 18 millones de dólares anuales, mientras que Armani y Castrol dan a su patrimonio montos que superan los 175 millones de dólares.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, cinco Balones de Oro y múltiples títulos en clubes como el Real Madrid, Juventus y el Manchester United, Cristiano Ronaldo ha demostrado que su impacto trasciende el futbol.