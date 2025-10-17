Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: el top 10 de los futbolistas mejor pagados del mundo, según Forbes

GENERANDO AUDIO...

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Reuters

Cristiano Ronaldo gana 280 millones de dólares (unos 5 mil 40 millones de pesos) en 2025, con lo que vuelve a liderar el ranking global de los futbolistas mejor pagados del mundo, por delante de Lionel Messi, quien alcanzó los 130 millones (2 mil 340 millones de pesos), según un listado de Forbes.

Ronaldo acumula 230 millones en su salario con Al Nassr (aprox. 4 mil 140 millones de pesos) más otros 50 millones por patrocinios y negocios personales (900 millones de pesos). Esta cifra le asegura el primer lugar en la lista de futbolistas mejor pagados por sexta vez en la década.

Los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025

La lista de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo proyecta ingresos por 945 millones de dólares (alrededor de 17 mil millones de pesos) en conjunto para la temporada 2025‑26. A continuación, algunos de los más destacados:

Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares (unos 5 mil 40 millones de pesos) Lionel Messi: 130 millones (2 mil 340 millones de pesos) Karim Benzema: 104 millones (mil 872 millones de pesos) Kylian Mbappé: 95 millones (mil 710 millones de pesos) Erling Haaland: 80 millones (mil 440 millones de pesos) Vinícius Jr.: 60 millones (mil 80 millones de pesos) Mohamed Salah: 55 millones (990 millones de pesos) Sadio Mané: 54 millones (972 millones de pesos) Jude Bellingham: 44 millones (792 millones de pesos) Lamine Yamal: 43 millones (774 millones de pesos)

El umbral para entrar al top 10 de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 quedó en 43 millones de dólares, es decir, unos 774 millones de pesos mexicanos.

Dinámica generacional en los ingresos deportivos

Uno de los datos más interesantes, cinco de los diez futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos, la proporción más alta desde 2020. La edad promedio del ranking ha descendido a su punto más bajo en cinco años.

Por ejemplo, Yamal, con solo 18 años, ya aparece en el top 10 gracias a su contrato con el FC Barcelona y acuerdos estratégicos de patrocinio.

