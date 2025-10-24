Cronología de las controversias por apuestas en el deporte

GENERANDO AUDIO...

Desde mayo de 2018, cuando una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos permitió a los estados regular individualmente las apuestas deportivas, allanando el camino para su legalización generalizada, muchas ligas han lidiado con las reglas en torno a los juegos de azar, y numerosos atletas famosos se han visto involucrados en controversias vinculadas al tema.

Algunas formas de apuestas deportivas son legales y están reguladas en 38 estados, así como en Washington, DC y Puerto Rico.

El jueves, la NBA se convirtió en la última liga en dominar la conversación deportiva debido a un escándalo de apuestas, ya que el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base del Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestados como parte de una amplia investigación federal sobre actividades de apuestas ilegales .

A la luz de las noticias recientes, repasemos los famosos escándalos de apuestas deportivas desde ese caso histórico.

Noviembre de 2019: La NFL suspende a Josh Shaw por apostar en partidos

El 29 de noviembre de 2019, la NFL suspendió al entonces lesionado cornerback de los Arizona Cardinals, Josh Shaw, por apostar en partidos de la NFL en múltiples ocasiones. Esta fue la primera vez que la liga suspendió a un jugador en activo por apostar en partidos tras la decisión de la Corte Suprema de 2018.

Octubre de 2021: La MLS suspende a Felipe Hernández tras investigación

La MLS anunció el 21 de octubre de 2021 la suspensión del mediocampista del Sporting KC, Felipe Hernández, hasta fin de año por apostar en partidos de la MLS. Una investigación de la liga reveló que Hernández realizó apuestas en línea en dos partidos de la MLS, ninguno de los cuales involucraba al Sporting KC. Hernández le dijo a su equipo que estaba preocupado por su seguridad debido a sus deudas de juego, según la liga.

Marzo de 2022: La NFL suspende al WR Calvin Ridley

La NFL anunció el 7 de marzo de 2022 que el entonces receptor de los Atlanta Falcons, Calvin Ridley, sería suspendido al menos hasta la temporada 2022 por apostar en partidos de la NFL, incluyendo los de los Falcons. Ridley, quien ahora juega para los Tennessee Titans, fue reincorporado en marzo de 2023 y escribió entonces en un artículo para The Players’ Tribune que “cometió el peor error de su vida al apostar en fútbol americano”.

Diciembre de 2022: El entrenador de WR de los New York Jets, Miles Austin, fue suspendido.

El entonces entrenador de receptores abiertos de los New York Jets, Miles Austin, fue suspendido por violar la Política de Apuestas de la NFL, confirmó una fuente de la liga el 23 de diciembre de 2022. No hubo indicios de que Austin apostara en partidos de la NFL como entrenador, pero sí apostara en otros deportes violando la política de la liga.

Abril de 2023: La NFL suspende a 5 jugadores por apostar

En abril de 2023, la NFL suspendió a cuatro jugadores de los Detroit Lions —Jameson Williams, Quintez Cephus, CJ Moore y Stanley Berryhill— y al entonces ala defensiva de los Washington Commanders, Shaka Toney, por apostar en deportes. Williams y Berryhill recibieron suspensiones de seis partidos por apostar en partidos no relacionados con la NFL desde una instalación de la NFL, mientras que Cephus, Moore y Toney fueron suspendidos indefinidamente por apostar en partidos de la NFL.

Mayo de 2023: Alabama despide al entrenador de béisbol Brad Bohannon

Alabama despidió al entrenador de béisbol Brad Bohannon el 4 de mayo de 2023, después de que se descubrió que estaba relacionado con una actividad de apuestas en Ohio en relación con un juego LSU-Alabama, dijeron anteriormente dos personas informadas sobre la investigación.

Mayo de 2023: Iowa y Iowa State anuncian una investigación sobre juegos de azar

Las dos escuelas anunciaron en mayo de 2023 que docenas de atletas de varios deportes masculinos, incluidos béisbol, fútbol y baloncesto, así como un empleado de tiempo completo del departamento atlético de Iowa, eran sospechosos de violar las reglas de la NCAA sobre apuestas deportivas.

Junio ​​de 2023: La NFL suspende a cuatro jugadores por infracciones de juego

El 29 de junio de 2023, la NFL suspendió a cuatro jugadores —el entonces cornerback de los Colts, Isaiah Rodgers, y el defensive end Rashod Berry, el entonces agente libre Demetrius Taylor y el entonces liniero de los Titans, Nicholas Petit-Frere— por violar la política de apuestas de la liga. Rodgers, Berry y Taylor fueron suspendidos indefinidamente por apostar en partidos de la NFL, y Petit-Frere recibió una suspensión de seis partidos por apostar en deportes no relacionados con la NFL en las instalaciones del club.

Octubre de 2023: La NHL suspende a Shane Pinto por una infracción relacionada con las apuestas.

La liga anunció el 26 de octubre de 2023 que el delantero de los Ottawa Senators, Shane Pinto, fue suspendido 41 partidos por actividades relacionadas con las apuestas deportivas. Fue la primera suspensión de la NHL relacionada con las apuestas en la era de las apuestas en línea.

Enero de 2024: Kayshon Boutte arrestado por cargos de juego ilegal

El receptor abierto de los New England Patriots y exjugador de LSU, Kayshon Boutte, fue arrestado en enero de 2024 y acusado de fraude informático y juegos de azar prohibidos para menores de 21 años, según anunció previamente la Policía Estatal de Luisiana. Boutte participó en apuestas deportivas desde el 6 de abril de 2022 hasta el 7 de mayo de 2023, cuando tenía 20 años, según informó la policía. Posteriormente, el estado retiró los cargos.

Marzo de 2024: Amit Patel, ex empleado de Jaguars, condenado a seis años y medio de prisión.

Amit Patel , exempleado de los Jacksonville Jaguars , quien robó 22 millones de dólares al equipo, fue sentenciado a seis años y medio de prisión el 12 de marzo de 2024. Patel se declaró culpable en diciembre de 2023 de los cargos de fraude electrónico y transacción monetaria ilegal. Su abogado declaró previamente que la gran mayoría de los 22 millones de dólares que robó fueron para compensar las pérdidas del juego.

Marzo de 2024: los Dodgers despiden al intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara

Los Dodgers de Los Ángeles despidieron al intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara , el 20 de marzo de 2024, tras ser acusado de robo masivo y de usar el dinero del jugador para apostar. Mizuhara fue sentenciado a 57 meses de prisión federal por robarle casi 17 millones de dólares a Ohtani para cubrir deudas de apuestas deportivas. Se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y otro de suscribir una declaración de impuestos falsa.

Abril de 2024: La NBA sanciona a Jontay Porter de por vida

La NBA prohibió al delantero de los Toronto Raptors, Jontay Porter, de la liga de por vida el 17 de abril de 2024, después de que una investigación descubriera que Porter le dijo a un apostador deportivo que estaba lesionado, se retiró de un juego para controlar las apuestas sobre su juego y realizó apuestas en juegos de la NBA.

Junio ​​de 2024: MLB sanciona de por vida a Tucupita Marcano y suspende a otros cuatro.

El 4 de junio de 2024, la MLB anunció una suspensión de por vida contra Tucupita Marcano, jugador de los Padres de San Diego, quien se encontraba lesionado en ese momento, después de que la liga descubriera que había realizado 25 apuestas la temporada anterior a los Piratas de Pittsburgh como miembro de ese equipo. La liga también anunció en ese momento la suspensión de otros cuatro jugadores —Michael Kelly, Jay Groome, José Rodríguez y Andrew Saalfrank— por un año por apostar en partidos de béisbol que no estaban directamente relacionados con ellos.

Junio ​​de 2024: La MLB sanciona a un árbitro por violar las reglas de juego.

Diez días después de que la MLB anunciara la suspensión de Marcano, la liga anunció que sancionó al árbitro Pat Hoberg por violar las reglas de apuestas de la liga. La liga despidió a Hoberg en febrero por compartir cuentas de apuestas con un jugador profesional de póker que apostaba en béisbol.

Agosto de 2024: Notre Dame suspende al equipo masculino de natación tras una investigación

Notre Dame anunció el 15 de agosto de 2024 la suspensión de su programa de natación masculina durante al menos un año tras descubrirse, en una investigación externa, infracciones de la NCAA relacionadas con el juego y problemas culturales. El programa volvió a competir este otoño.

Enero de 2025: Terry Rozier bajo investigación federal por esquema de apuestas

El 30 de enero se supo que el entonces base de los Miami Heat, Terry Rozier, estaba siendo investigado por el gobierno federal por la posible manipulación de su rendimiento en un partido de la NBA de 2023, cuando militaba en los Charlotte Hornets, como parte de una operación ilegal de apuestas deportivas. The Wall Street Journal fue el primero en informar la noticia, y The Athletic la confirmó.

Junio ​​de 2025: Malik Beasley, parte de una investigación federal sobre juegos de azar

El abogado de Malik Beasley confirmó el 29 de junio que Beasley era persona de interés en una investigación federal relacionada con las apuestas. Posteriormente, su abogado declaró que el exescolta de los Detroit Pistons, ahora agente libre, no era objeto de la investigación del Departamento de Justicia sobre las apuestas deportivas de los jugadores. La NBA abrió su propia investigación sobre Beasley durante el verano.

Julio de 2025: La MLB investiga a Luis Ortiz

El lanzador de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz, fue puesto en licencia administrativa con goce de sueldo el 3 de julio como resultado de una investigación de la MLB, según informaron varias fuentes previamente. La liga investiga si Ortiz predeterminó el resultado de ciertos lanzamientos, que fueron sancionados debido a patrones inusuales de apuestas.

Octubre de 2025: Chauncey Billups y Terry Rozier arrestados en medio de una extensa investigación

Las figuras de la NBA Billups y Rozier fueron arrestadas el jueves como parte de importantes investigaciones federales sobre apuestas ilegales. Billups, miembro del Salón de la Fama, fue acusado formalmente por su presunta participación en un plan de estafa a jugadores de póker que duró años y que supuestamente involucró a numerosos miembros de familias mafiosas de Nueva York. Rozier fue acusado tras presuntamente abandonar un partido a propósito en 2023 para que un cómplice ganara una apuesta.

