Cruz Azul debuta en el Estadio Cuauhtémoc con victoria ante Atlas

Cruz Azul se impone a Atlas en el Clausura 2026 | Imago 7

A costillas de un Atlas desangelado, Cruz Azul consiguió su primera victoria del Clausura 2026 tras imponerse 2-0, en un encuentro que prácticamente resolvió en la primera media hora y que le permitió administrar el resultado durante el resto del compromiso.

El duelo se disputó en el estadio Cuauhtémoc, cuya condición del césped será un tema a seguir por la carga de partidos que albergará en las próximas semanas. Aun así, el escenario fue suficiente para que los dirigidos por Nicolás Larcamón se quitaran la presión y sumaran sus primeros tres puntos del torneo.

Las malas noticias fueron para los Zorros, que además de evidenciar fragilidad en zona baja, perdieron al paraguayo Diego González por una molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo en la primera mitad. El marcador se abrió apenas al minuto 8, cuando Manuel Cappasoo falló en la salida y dejó el balón servido para que Gabriel “Toro” Fernández quedara mano a mano frente a Camilo Vargas y definiera con contundencia el 1-0 para los celestes.

Más adelante, al 28’, un nuevo error defensivo, esta vez del propio Vargas, permitió que José Paradela cobrara un tiro libre desde larga distancia y ampliara la ventaja con el 2-0, gol que terminó por bajar las revoluciones del partido.

Atlas intentó reaccionar en el complemento y tuvo su opción más clara con un remate de cabeza de Rodrigo Schelegel, pero no logró vencer a un atento Antonio Rodríguez, quien mantuvo el arco en cero. Con el resultado controlado, Cruz Azul manejó el ritmo en la recta final y estuvo incluso cerca del tercero, aunque el marcador ya no se movió. Para la siguiente jornada, Cruz Azul enfrentará al Puebla, mientras que Atlas visitará el sábado al conjunto del Necaxa. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ