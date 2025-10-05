Cruz Azul le saca el empate a Tigres gracias a un penalti en el último minuto

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul le saca el empate a Cruz Azul | Imago 7

En una tarde llena cardíaca en el Estadio Universitario, Tigres y Cruz Azul ofrecieron un duelo intenso de la jornada 12 del Apertura 2025. El partido prometía ser especial para los felinos, quienes rendían homenaje a Nahuel Guzmán por sus 200 porterías a cero, pero la Máquina Cementera tenía otros planes y complicó la celebración con un empate agónico. Desde el silbatazo inicial, ambos equipos demostraron intensidad, dinámica en el juego y llegadas peligrosas en ambas porterías.

