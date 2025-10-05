Próximos partidos

Cruz Azul le saca el empate a Tigres gracias a un penalti en el último minuto

| 21:13 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Cruz Azul le saca el empate a Cruz Azul | Imago 7

En una tarde llena cardíaca en el Estadio Universitario, Tigres y Cruz Azul ofrecieron un duelo intenso de la jornada 12 del Apertura 2025. El partido prometía ser especial para los felinos, quienes rendían homenaje a Nahuel Guzmán por sus 200 porterías a cero, pero la Máquina Cementera tenía otros planes y complicó la celebración con un empate agónico. Desde el silbatazo inicial, ambos equipos demostraron intensidad, dinámica en el juego y llegadas peligrosas en ambas porterías.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar:

Ángel Correa, jugador de Tigres, protagoniza inesperado encuentro con un oso en Monterrey

Deportes

Ángel Correa, jugador de Tigres, protagoniza inesperado encuentro con un oso en Monterrey

Mateo Levy sufre conmoción cerebral en el partido entre México vs. Marruecos

Deportes

Mateo Levy sufre conmoción cerebral en el partido entre México vs. Marruecos

México avanza a octavos de final del Mundial Sub-20 tras vencer 1-0 a Marruecos

Deportes

México avanza a octavos de final del Mundial Sub-20 tras vencer 1-0 a Marruecos