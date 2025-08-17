Cruz Azul mantiene su invicto en la Liga MX al vencer a Santos

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul hizo valer su condición de local y tener un hombre más para volver a ganar en casa. La Máquina rescató en los minutos finales un partido que se le complicó contra Santos Laguna. Los Guerreros, aunque con un hombre menos, dieron pelea, pero los tres puntos se quedaron en Ciudad Universitaria, con un marcador final de 3-2 en la continuación de la jornada 5 de la Liga MX.

Durante los primeros minutos del partido, Santos Laguna compitió de tú a tú contra Cruz Azul. Carlos Acevedo salvó la portería visitante en un par de ocasiones, hasta que al minuto 15, José Paradela asistió a Carlos Rodríguez, y Charly definió con una genialidad para darle la ventaja momentánea de 1-0 a La Máquina en el Estadio Olímpico Universitario.

