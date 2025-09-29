Próximos partidos

Cruz Azul pierde el invicto a manos de Xolos de Tijuana en la despedida de Jesús Corona

| 23:34 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Cruz Azul pierde el invicto en el Apertura 2025
Cruz Azul pierde el invicto en la despedida de Chuy Corona | Imago7

Se acabaron los invictos en el Apertura 2025 de la Liga MX, luego de que Cruz Azul perdió 2-0 a manos de los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo. Una noche emotiva para los aficionados cementeros que también vieron la despedida de Jesús Corona de las canchas tras más de 20 años de carrera bajo los tres palos.

Lee la crónica completa aquí…

TE PUEDE INTERESAR:

Se retira Jesús Corona: 5 datos relevantes de la leyenda en la portería

Deportes

Se retira Jesús Corona: 5 datos relevantes de la leyenda en la portería

Tigres mantiene el cero ante Querétaro y vuelve a la senda del triunfo

Deportes

Tigres mantiene el cero ante Querétaro y vuelve a la senda del triunfo

México y Brasil empatan en su debut dentro del Mundial sub 20

Deportes

México y Brasil empatan en su debut dentro del Mundial sub 20