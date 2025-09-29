Próximos partidos
Cruz Azul pierde el invicto a manos de Xolos de Tijuana en la despedida de Jesús Corona
Se acabaron los invictos en el Apertura 2025 de la Liga MX, luego de que Cruz Azul perdió 2-0 a manos de los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo. Una noche emotiva para los aficionados cementeros que también vieron la despedida de Jesús Corona de las canchas tras más de 20 años de carrera bajo los tres palos.
