Cruz Azul regresa al Estadio Azteca; revelan a partir de cuándo

Cruz Azul regresará al Estadio Azteca. Foto: Getty

Cruz Azul regresará al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, el cual será reinaugurado el próximo año con un juego de la selección mexicana y Portugal, en el mes de marzo. Esta noticia la confirmó el director general del “Coloso de Santa Úrusula”, Félix Aguirre durante una entrevista para Claro Sports.

Además, del equipo de la Noria, también el Club América disputará sus partidos como local en dicho inmueble, el contemplará otros eventos deportivos, como la NFL, y musicales.

¿Cuándo regresará Cruz Azul al Estadio Azteca?

La vuelta de la “Máquina” al “coloso de Santa Úrsula” se podría dar a partir del Torneo Apertura 2026, luego de que termine el Mundial de 2026. La vuelta de los celestes es por tener contrato vigente:

“Nosotros tenemos contrato con Cruz Azul, no es regresar o no regresar. Hay un contrato vigente y estamos en los mejores términos, y la relación es extraordinaria.” Félix Aguirre, director general del Estadio Banorte

¿En qué estadios ha sido local Cruz Azul?

Cruz Azul tiene algunos partidos esporádicos donde fungió como local, como hace unos meses ante Pumas, en Puebla. Sin embargo, ya como algo fijo, la “Máquina” acumula juegos como local en cuatro estadios:

Estadio 10 de Diciembre (1964-1971)

Cruz Azul inició su historia en Primera División en el Estadio 10 de Diciembre, en Hidalgo. Con capacidad para 17 mil personas, fue su primera casa y ahí ganó dos títulos de liga (1968-69 y México 1970). Aunque dejó de ser su sede principal en 1971, siguió utilizándolo en torneos como la Copa México y la Concacaf.

Estadio Azteca (1971-1996 y 2018-2023)

En 1971 los “celestes” se mudaron al Estadio Azteca, donde vivieron sus mayores glorias. Obtuvieron cinco campeonatos de liga, además de títulos de copa y Concacaf.

También sufrió derrotas dolorosas, como las finales de 1995 con Necaxa y 2018 con América. En 2021, tras 23 años de sequía, rompió la mala racha y consiguió su noveno título en este recinto (ante Santos).

Estadio Azul (1996-2018 y 2024)

El club jugó en el Estadio Azul desde 1996. Aunque alcanzó varias finales, nunca levantó un título en esa sede. Su último partido en la primera etapa fue en 2018. Luego regresó en 2024 de manera provisional, pero problemas de seguridad provocaron su salida definitiva en enero de 2025.

Estadio Olímpico Universitario (2025-Actualidad)

El 8 de enero de 2025, Cruz Azul anunció su mudanza al Estadio Olímpico Universitario, con capacidad para 72 mil aficionados, convirtiéndose en su nueva casa, debido a los trabajos de remodelación del Estadio Azteca con miras al Mundial de 2026.