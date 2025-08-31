Cruz Azul se impone a Chivas a pesar de la polémica arbitral

GENERANDO AUDIO...

La Máquina sigue invicta en el torneo | Imago7

En la jornada 7 del Apertura 2025, Cruz Azul venció 2-1 a Chivas en un partido lleno de polémica arbitral y con el esperado debut de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien entró de cambio al minuto 70 pero no logró marcar. Los goles celestes fueron obra de José Paradela y Carlos Rotondi, mientras que Diego Campillo descontó para Guadalajara. La nota negativa fue la lesión de Ángel Sepúlveda, que encendió las alarmas en el conjunto de la Noria. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA