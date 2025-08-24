Cruz Azul se impone por la mínima a un Toluca sumergido en la irregularidad

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul venció 1-0 a Toluca en un duelo cerrado del Apertura 2025 gracias a un gol de cabeza de Luka Romero al minuto 78. El juvenil argentino ingresó como revulsivo y se convirtió en el héroe de la noche para un equipo cementero que mantiene el invicto en casa y se afianza en la parte alta de la tabla. Toluca, pese a sus intentos con Alexis Vega y disparos lejanos, careció de profundidad y prolonga su irregularidad tras la eliminación en Leagues Cup. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA