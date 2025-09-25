Cruz Azul sufre ante Querétaro pero salva el invicto en la Liga MX

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul consiguió un empate en los minutos finales | Imago7

Cruz Azul rescató un empate 2-2 ante Querétaro en la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX y mantuvo su condición de invicto en el torneo; José Paradela abrió el marcador al 14’, Santiago Homenchenko remontó con doblete al 20’ y 35’ —incluido un gol desde media cancha tras error de Kevin Mier—, pero en la recta final Guillermo ‘Toro’ Fernández anotó al 83’ para sellar la igualada en un partido que también registró las expulsiones de Jhohan Julio y Luka Romero, con lo que la Máquina sigue como líder y único equipo sin derrota en el certamen. Aquí la crónica.