Cruz Azul venció a Pachuca con un penal polémico. Foto: Getty

Cruz Azul venció a Pachuca con un penal polémico sobre el jugador celeste Ignacio Rivero, luego de que disputó un balón en el área de los “Tuzos” y que tras una revisión del VAR, se dio por bueno el cobro desde los once pasos, dejando el resultado final de 1-0 en favor de la “Máquina“.

El penalti terminó por ser decisivo, ya que se anotó el cobro, el jugador infractor de los hidalguenses fue expulsado, y además, los de la Noria se llevaron el triunfo con esa anotación en un duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025.

Polémica en el Pachuca vs. Cruz Azul

El partido de la Liga MX estuvo con mucha polémica, pues ambos equipos se quejaron por las decisiones del árbitraje, encabezado por Joaquín Alberto Vizcarra Armenta. Sin embargo, la polémica que marcó el rumbo del juego llegó pasado el minuto 60.

Ignacio Rivero recibió una patada de Alonso Aceves, quien despejó el balón. Derivado de esto, el jugador de la “Máquina” terminó con la carra llena de sangre, pues el botín del hidalguense le provocó una herida.

Inicialmente, el árbitro no había marcado nada pues siguió el encuentro, pero el VAR lo llamó para que revisara la acción, y luego de unos momentos decidió marcar el penalti y expulsar a Alonso Aceves.

Toro Fernández da la victoria a Cruz Azul

Gabriel Matías Fernández fue el encargado de realizar el cobro desde los once pasos, lo cual hizo bien al dirigir su disparo hacia el costado derecho del arquero de los “Tuzos”, quien estuvo cerca de detener el disparo y así Cruz Azul venció a Pachuca con un penal polémico.

Puntos luego de 8 jornadas para Cruz Azul y Pachuca

Luego de ocho fechas en el futbol mexicano, Cruz Azul acumula 20 puntos y se encuentra en la parte alta de la tabla general. Mientras que, Pachuca se queda con 13 unidades y aún se ubica en el Top 10 de la clasificación.

Próximos partidos

En la Jornada 9, Cruz Azul recibe en casa a Juárez el viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas. Por su parte, Pachuca volverá a ser local, ahora contra Querétaro, el sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas.