Cruz Azul vs. América, J13 del Apertura 2025: hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

Cruz Azul y América se enfrentarán este sábado 18 de octubre.

El “Clásico joven” tendrá una nueva edición este fin de semana, donde Cruz Azul se enfrentará a las Águilas del América en partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los dirigidos por André Jardine buscarán el liderato del actual torneo, mientras que Cruz Azul tratará de sumar puntos para seguir en los primeros lugares.

Fecha y hora de Cruz Azul vs América ¿Cuándo? Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 ¿A qué hora? 21:05 horas

21:05 horas ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

¿Cómo llegan Cruz Azul y América al “Clásico joven”?

Cruz Azul viene de empatar 1-1 ante Tigres, situación que lo mantiene en el cuarto lugar de la tabla general de la Liga MX con 25 puntos, mientras que América derrotó 3-0 a Santos, resultado que los coloca en segundo lugar con 27 unidades, un punto menos que Toluca, actual líder del torneo.

¿Quién ganará, según la IA?

De acuerdo con proyecciones de modelos de predicción deportiva basados en inteligencia artificial, que consideran factores como estadísticas recientes, desempeño ofensivo y defensivo, historial entre ambos equipos y alineaciones, el América parte como favorito para llevarse los tres puntos.

Los algoritmos atribuyen al conjunto azulcrema un 57% de probabilidad de victoria, frente a 28% para Cruz Azul y 15% de empate.

¿Por qué América tiene ventaja?

Regularidad: América mantiene una racha positiva con resultados sólidos en las últimas jornadas, y su ataque liderado por Henry Martín y Julián Quiñones ha sido uno de los más efectivos del torneo

Plantilla completa : a diferencia de Cruz Azul, que tiene la baja del defensor Gonzalo Piovi , los azulcremas llegan con equipo casi completo

: a diferencia de Cruz Azul, que tiene la baja del defensor , los azulcremas llegan con equipo casi completo Historial: en los últimos cinco enfrentamientos, América ha ganado tres, empatado uno y perdido solo uno. La estadística histórica también los favorece ampliamente

Lo que juega a favor de Cruz Azul

Factor emocional: el equipo celeste suele crecer en los clásicos, y la localía, aunque en sede alterna, podría ser un impulso anímico