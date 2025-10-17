GENERANDO AUDIO...

Se espera un fuerte encuentro entre Cruz Azul vs América. FOTO: AFP

Cruz Azul vs América se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Quién será el dominante en este Clásico Joven? Te lo contamos en UnoTV.

La rivalidad entre ambas escuadras capitalinas tiene una historia de décadas, extendiéndose incluso a las porras que mantienen viva la competencia cada vez que América y Cruz Azul se enfrentan en la cancha.

¿Quién tiene la ventaja estadística en el Cruz Azul vs América?

Desde el año 2000, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, se han disputado 92 partidos oficiales entre América y Cruz Azul, incluyendo encuentros de Liga MX (Apertura y Clausura), Liguillas, Finales, Copa MX, InterLiga y Copa de Campeones de la Concacaf, desde el torneo Invierno 2000 hasta el Apertura 2025.

Los datos muestran los siguientes resultados:

América ganó: 31 encuentros

31 encuentros Cruz Azul ganó: 18 encuentros

18 encuentros Empataron: 23 veces

Últimos 20 enfrentamientos

Los últimos 20 partidos reflejan una clara ventaja para el conjunto de Coapa:

19/05/2025 – Liguilla Clausura 24/25 (Semifinal Vuelta): América 2–1 Cruz Azul

16/05/2025 – Liguilla Clausura 24/25 (Semifinal Ida): Cruz Azul 1–0 América

13/04/2025 – Liga MX Clausura 24/25: América 0–0 Cruz Azul

09/04/2025 – Copa de Campeones Concacaf (Cuartos de final Vuelta): Cruz Azul 2–1 América

02/04/2025 – Copa de Campeones Concacaf (Cuartos de final Ida): América 0–0 Cruz Azul

09/12/2024 – Liguilla Apertura 24/25 (Semifinal Vuelta): Cruz Azul 3–4 América

06/12/2024 – Liguilla Apertura 24/25 (Semifinal Ida): América 0–0 Cruz Azul

01/09/2024 – Liga MX Apertura 24/25: Cruz Azul 4–1 América

27/05/2024 – Liguilla Clausura 23/24 (Final Vuelta): América 1–0 Cruz Azul

24/05/2024 – Liguilla Clausura 23/24 (Final Ida): Cruz Azul 1–1 América

25/02/2024 – Liga MX Clausura 23/24: América 1–0 Cruz Azul

03/09/2023 – Liga MX Apertura 23/24: Cruz Azul 2–3 América

16/04/2023 – Liga MX Clausura 22/23: Cruz Azul 1–3 América

21/08/2022 – Liga MX Apertura 22/23: América 7–0 Cruz Azul

01/05/2022 – Liga MX Clausura 21/22: América 0–0 Cruz Azul

01/11/2021 – Liga MX Apertura 21/22: Cruz Azul 2–1 América

18/04/2021 – Liga MX Clausura 20/21: América 1–1 Cruz Azul

28/09/2020 – Liga MX Apertura 20/21: Cruz Azul 0–0 América

16/03/2020 – Liga MX Clausura 19/20: América 0–1 Cruz Azul

De estos últimos 20 partidos, América ganó 7, Cruz Azul 5 y 8 terminaron empatados.

El marcador más abultado fue el 7–0 a favor del América, el 21 de agosto de 2022.

¿Cómo llega cada equipo al Clásico Joven?

América llega como sublíder general con 27 puntos, con 15 ganados como local y 12 como visitante. En su último compromiso, las Águilas vencieron a Santos Laguna con tres goles a cero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, Cruz Azul ocupa el cuarto lugar con 25 puntos, 11 victorias como local y 12 como visitante.

En su más reciente encuentro, La Máquina Celeste empató 1–1 ante Tigres de Nuevo León en el Estadio Universitario.

Los números hablan por sí mismos. Aunque las Águilas del América mantienen una ligera ventaja, en el Clásico Joven todo puede cambiar en un instante.