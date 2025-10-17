Cruz Azul vs América: ¿quién es el mandón en el Clásico Joven?
Cruz Azul vs América se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Quién será el dominante en este Clásico Joven? Te lo contamos en UnoTV.
La rivalidad entre ambas escuadras capitalinas tiene una historia de décadas, extendiéndose incluso a las porras que mantienen viva la competencia cada vez que América y Cruz Azul se enfrentan en la cancha.
¿Quién tiene la ventaja estadística en el Cruz Azul vs América?
Desde el año 2000, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, se han disputado 92 partidos oficiales entre América y Cruz Azul, incluyendo encuentros de Liga MX (Apertura y Clausura), Liguillas, Finales, Copa MX, InterLiga y Copa de Campeones de la Concacaf, desde el torneo Invierno 2000 hasta el Apertura 2025.
Los datos muestran los siguientes resultados:
- América ganó: 31 encuentros
- Cruz Azul ganó: 18 encuentros
- Empataron: 23 veces
Últimos 20 enfrentamientos
Los últimos 20 partidos reflejan una clara ventaja para el conjunto de Coapa:
- 19/05/2025 – Liguilla Clausura 24/25 (Semifinal Vuelta): América 2–1 Cruz Azul
- 16/05/2025 – Liguilla Clausura 24/25 (Semifinal Ida): Cruz Azul 1–0 América
- 13/04/2025 – Liga MX Clausura 24/25: América 0–0 Cruz Azul
- 09/04/2025 – Copa de Campeones Concacaf (Cuartos de final Vuelta): Cruz Azul 2–1 América
- 02/04/2025 – Copa de Campeones Concacaf (Cuartos de final Ida): América 0–0 Cruz Azul
- 09/12/2024 – Liguilla Apertura 24/25 (Semifinal Vuelta): Cruz Azul 3–4 América
- 06/12/2024 – Liguilla Apertura 24/25 (Semifinal Ida): América 0–0 Cruz Azul
- 01/09/2024 – Liga MX Apertura 24/25: Cruz Azul 4–1 América
- 27/05/2024 – Liguilla Clausura 23/24 (Final Vuelta): América 1–0 Cruz Azul
- 24/05/2024 – Liguilla Clausura 23/24 (Final Ida): Cruz Azul 1–1 América
- 25/02/2024 – Liga MX Clausura 23/24: América 1–0 Cruz Azul
- 03/09/2023 – Liga MX Apertura 23/24: Cruz Azul 2–3 América
- 16/04/2023 – Liga MX Clausura 22/23: Cruz Azul 1–3 América
- 21/08/2022 – Liga MX Apertura 22/23: América 7–0 Cruz Azul
- 01/05/2022 – Liga MX Clausura 21/22: América 0–0 Cruz Azul
- 01/11/2021 – Liga MX Apertura 21/22: Cruz Azul 2–1 América
- 18/04/2021 – Liga MX Clausura 20/21: América 1–1 Cruz Azul
- 28/09/2020 – Liga MX Apertura 20/21: Cruz Azul 0–0 América
- 16/03/2020 – Liga MX Clausura 19/20: América 0–1 Cruz Azul
De estos últimos 20 partidos, América ganó 7, Cruz Azul 5 y 8 terminaron empatados.
El marcador más abultado fue el 7–0 a favor del América, el 21 de agosto de 2022.
¿Cómo llega cada equipo al Clásico Joven?
América llega como sublíder general con 27 puntos, con 15 ganados como local y 12 como visitante. En su último compromiso, las Águilas vencieron a Santos Laguna con tres goles a cero en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Por su parte, Cruz Azul ocupa el cuarto lugar con 25 puntos, 11 victorias como local y 12 como visitante.
En su más reciente encuentro, La Máquina Celeste empató 1–1 ante Tigres de Nuevo León en el Estadio Universitario.
Los números hablan por sí mismos. Aunque las Águilas del América mantienen una ligera ventaja, en el Clásico Joven todo puede cambiar en un instante.