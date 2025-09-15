Cruz Azul vs. Juárez, J9 Apertura 2025: fecha, hora y quién ganará según la IA

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul vs. Juárez, Apertura 2025. Foto: Especial

La Jornada 9 del Apertura 2025 traerá el partido Cruz Azul vs. Juárez, con el cual se marcará el regreso como local de la “Máquina”, quien buscará mínimo mantener el subliderato de la clasificación general, o bien, alcanzar la cima de la Liga MX.

Los de la Noria llegarán a este partido luego de ganarle al Pachuca con un penal polémico que el “Toro” Fernández logró marcar y así darle los tres puntos de visita a los “Celestes”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Juárez?

Fecha y hora del Cruz Azul vs. Juárez ¿Cuándo? Viernes 19 de septiembre de 2025

Viernes 19 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? A las 19:00 horas

A las 19:00 horas ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario ¿Dónde verlo? ViX

¿Cómo llegan a este partido?

Cruz Azul llega con 20 puntos que lo ubican en el segundo lugar de la tabla del Apertura 2025, esto luego de vencer por la mínima a los “Tuzos”, un duelo que tuvo expulsados y polémicas arbitrales.

Por su parte, Juárez llega con 12 puntos que lo ubican en la novena posición de la clasificación. Esto luego de su empate a uno con Necaxa. Después de abrir el marcador a los tres minutos de juego, los de la Frontera no pudieron conservar la ventaja y en el minuto 73 Tomás Badaloni igualó el resultado en Aguascalientes.

¿Quién ganará el partido Cruz Azul vs. Juárez, según la inteligencia artificial?

La IA dice que Cruz Azul es el favorito, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Cruz Azul, sigue invicto

La Máquina llega a este encuentro en un excelente momento, manteniéndose en lo alto de la tabla y con un invicto que lo ha consolidado como el principal contendiente del torneo. Su desempeño es sólido en todas las líneas, y el equipo muestra una gran capacidad para resolver partidos, incluso bajo presión. El apoyo de su afición será un factor a favor.

Juárez, con un inicio complicado

El inicio del Apertura 2025 no es lo que esperaba el conjunto fronterizo, con resultados que lo ubican en la parte media de la tabla. Sus problemas defensivos y la falta de contundencia en el ataque son evidentes, lo que hace que su panorama sea complicado al enfrentar a un equipo en la cima de la Liga MX.

Marcador probable

Se espera que el Cruz Azul vs. Juárez, de la Jornada 9, sea un partido con goles. Y un marcador probable sería un 2-0 a favor de los “Celestes”, reflejando el dominio del equipo local y las dificultades de los fronterizos para anotar.