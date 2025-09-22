Cruz Azul vs. Querétaro, J10, Apertura 2025; fecha, horario y quién ganará según la IA

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul vs. Querétaro, Apertura 2025. Foto: Especial

El líder del futbol mexicano regresa a la actividad a mitad de semana, con el partido Cruz Azul vs. Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2025. Los celestes llegan como invictos y con 23 puntos logrados en la Liga MX.

El club queretano llega a este juego con un panorama completamente diferente a los de la Noria, ya que se ubica en el penúltimo lugar de la clasificación general, con apenas siete unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Querétaro?

Fecha y hora del Cruz Azul vs. Querétaro ¿Cuándo? Miércoles 24 de septiembre de 2025

Miércoles 24 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? A las 18:00 horas (tiempo del centro de nuestro país)

A las 18:00 horas (tiempo del centro de nuestro país) ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario ¿Dónde verlo? ViX

¿Cómo llegan Cruz Azul y Querétaro a su partido de la Jornada 10?

En la Jornada 9 del Apertura 2025, la “Máquina” tuvo un duelo complicado, pero al final se llevó la victoria de 3-2 sobre Juárez. Luka Romero, el “Toro” Fernández y José Paradela anotaron para darle el triunfo a Cruz Azul. Por su parte, Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio se hicieron presentes por parte del club fronterizo.

En tanto, los queretanos dieron la campanada en Hidalgo, pues derrotaron como visitantes a los “Tuzos”, dos goles a cero, con anotaciones de Santiago Homenchenko y Jhojan Julio.

¿Quién ganará el partido Cruz Azul vs. Querétaro, del Apertura 2025?

La IA dice que Cruz Azul es el favorito, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Cruz Azul, el anfitrión dominante

La “Máquina” llega a este encuentro en un excelente momento, manteniéndose en los primeros lugares de la tabla general y con una racha de partidos invicto. Ha demostrado solidez tanto en la defensa como en el ataque, lo que lo convierte en un equipo difícil de vencer. Su buen funcionamiento y la ventaja de jugar en el Estadio Olímpico Universitario lo colocan como el claro favorito.

Querétaro, con un paso irregular

El equipo de Querétaro lleva un torneo inconsistente, con un rendimiento que los mantiene en la parte baja de la clasificación. Han tenido problemas para ser contundentes en el ataque y su defensa ha mostrado vulnerabilidad en varios partidos, lo que hace que su panorama sea complicado al enfrentar a un equipo en la cima de la Liga MX.

Marcador probable

Se espera el Cruz Azul vs. Querétaro sea un partido con goles. Un marcador probable sería un 2-0 a favor de los “Celestes”, reflejando el dominio del equipo local y las dificultades queretana para anotar.