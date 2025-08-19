Próximos partidos
Cruz Azul vs. Toluca: un duelo de la Liga MX que involucra finales, polémicas y más
El partido Cruz Azul vs. Toluca, que en el actual torneo de la Liga MX están por verse las caras como parte de la Jornada 6, está lleno de historia, finales y polémicas, principalmente en los años recientes.
Un ejemplo de ello siempre se recuerda por el título de 2008 de los mexiquenses, con polémica incluida en el arbitraje, pues para los seguidores de la “máquina”, una expulsión de los “diablos” y un tiro penal en favor de los de la Noria, darían un resultado distinto.
¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Toluca?
Fecha y hora del Cruz Azul vs. Toluca
- ¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 2025
- ¿A qué hora? A las 21:05 horas (tiempo del centro de México)
- ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario
- ¿Dónde verlo? Canal 5 y TUDN
[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Jornada 5, Apertura 2025: resultados, clasificación y próximos partidos]
Finales entre Cruz Azul y Toluca
Final de Liga en el Apertura 2008, quizá la más recordada por los aficionados celestes:
- Ida (11 de diciembre de 2008): Toluca venció 0-2 en el llamado Estadio Azul a los “celestes”, con goles de Paulo da Silva y Sergio Amaury Ponce
- Vuelta (14 de diciembre de 2008, Estadio Nemesio Díez): ante todo pronóstico adverso, Cruz Azul logró igualar la serie con goles de Alejandro Vela y Julio César Domínguez, llevando la definición a la prórroga y luego a penales
- Los penales: Toluca ganó 7-6 en muerte súbita. La definición fue dramática: Miguel Almazán remató un penal que pegó en el travesaño y rebotó en la espalda del arquero Yosgart Gutiérrez, dando gol pocas veces vistos en el futbol. Luego Alejandro Vela falló ante Hernán Cristante
[TE PODRÍA INTERESAR: Tigres veta a aficionados por campal tras partido con América]
Final de Concacaf en la Liga de Campeones 2014
- Ida (15 de abril de 2014, Estadio Azul): Cruz Azul y Toluca empataron 0-0
- Vuelta (23 de abril de 2014, Nemesio Díez): Igualaron 1-1. Pero gracias al gol visitante, se le dio el título a Cruz Azul, que se coronó campeón de la Concacaf Champions League
Polémicas destacadas
El Cruz Azul vs. Toluca tendría otro capítulo, ahora con la final del Apertura 2008:
- Lesión y falta no sancionada contra César Villaluz: el futbolista de la “máquina” fue agredido por José Manuel Cruzalta y lo dejó en el campo inconsciente. No se marcó falta, y el árbitro Roberto García no aplicó sanción alguna
- Errores arbitrales flagrantes: además, en medio del partido, se cobró un tiro de esquina que en realidad debió ser saque de meta, otra decisión cuestionada que favoreció a Toluca
Partido Apertura 2022 (Jornada 8)
No fue una final, pero sí un partido con polémicas arbitrales importantes:
- Un gol de Funes Mori a Cruz Azul fue revisado pero validado ante reclamos por posible fuera de juego.
- Rodrigo Huescas empató con un gol donde hubo choque polémico con el portero Tiago Volpi.
- A 90′, se expulsó al portero Sebastián Jurado y se marcó un penal muy cuestionado tras revisión de VAR, que permitió el 2-3 final para Toluca