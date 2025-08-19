Cruz Azul vs. Toluca: un duelo de la Liga MX que involucra finales, polémicas y más

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul vs. Toluca, partidos vibrantes. Foto: Getty

El partido Cruz Azul vs. Toluca, que en el actual torneo de la Liga MX están por verse las caras como parte de la Jornada 6, está lleno de historia, finales y polémicas, principalmente en los años recientes.

Un ejemplo de ello siempre se recuerda por el título de 2008 de los mexiquenses, con polémica incluida en el arbitraje, pues para los seguidores de la “máquina”, una expulsión de los “diablos” y un tiro penal en favor de los de la Noria, darían un resultado distinto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Toluca?

Fecha y hora del Cruz Azul vs. Toluca ¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 2025

Sábado 23 de agosto de 2025 ¿A qué hora? A las 21:05 horas (tiempo del centro de México)

A las 21:05 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario ¿Dónde verlo? Canal 5 y TUDN

Finales entre Cruz Azul y Toluca

Final de Liga en el Apertura 2008, quizá la más recordada por los aficionados celestes:

Ida (11 de diciembre de 2008): Toluca venció 0-2 en el llamado Estadio Azul a los “celestes”, con goles de Paulo da Silva y Sergio Amaury Ponce

Vuelta (14 de diciembre de 2008, Estadio Nemesio Díez): ante todo pronóstico adverso, Cruz Azul logró igualar la serie con goles de Alejandro Vela y Julio César Domínguez, llevando la definición a la prórroga y luego a penales

Los penales: Toluca ganó 7-6 en muerte súbita. La definición fue dramática: Miguel Almazán remató un penal que pegó en el travesaño y rebotó en la espalda del arquero Yosgart Gutiérrez, dando gol pocas veces vistos en el futbol. Luego Alejandro Vela falló ante Hernán Cristante

[TE PODRÍA INTERESAR: Tigres veta a aficionados por campal tras partido con América]

Final de Concacaf en la Liga de Campeones 2014

Ida (15 de abril de 2014, Estadio Azul): Cruz Azul y Toluca empataron 0-0

Vuelta (23 de abril de 2014, Nemesio Díez): Igualaron 1-1. Pero gracias al gol visitante, se le dio el título a Cruz Azul, que se coronó campeón de la Concacaf Champions League

Polémicas destacadas

El Cruz Azul vs. Toluca tendría otro capítulo, ahora con la final del Apertura 2008:

Lesión y falta no sancionada contra César Villaluz: el futbolista de la “máquina” fue agredido por José Manuel Cruzalta y lo dejó en el campo inconsciente. No se marcó falta, y el árbitro Roberto García no aplicó sanción alguna

Errores arbitrales flagrantes: además, en medio del partido, se cobró un tiro de esquina que en realidad debió ser saque de meta, otra decisión cuestionada que favoreció a Toluca

Partido Apertura 2022 (Jornada 8)

No fue una final, pero sí un partido con polémicas arbitrales importantes:

Un gol de Funes Mori a Cruz Azul fue revisado pero validado ante reclamos por posible fuera de juego.

Rodrigo Huescas empató con un gol donde hubo choque polémico con el portero Tiago Volpi.