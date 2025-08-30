¿Cuáles serán los horarios del Metro, Metrobús y Trolebús para el Maratón de la CDMX 2025?
Con motivo del XLII Maratón de la Ciudad de México, que se realiza este domingo 31 de agosto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que diversos medios de transporte público tendrán ajustes en sus horarios y rutas para facilitar el traslado de los participantes y público asistente.
También el Metro informó que los maratonistas tendrán acceso gratuito al viajar en las Líneas 1,2,3 y 9, al portar el número que acredite su participación.
Así estarán los horarios para el día de mañana en varios medios de transporte, así como en sus respectivas líneas.
Metro
- Líneas 1, 2, 3 y 9: Servicio con inicio anticipado a partir de las 05:00 horas
- Resto de las líneas metro: Operan en su horario dominical habitual, de 07:00 a 24:00 horas
Metrobús
Las líneas del Metrobús tendrán modificaciones específicas:
- Línea 1: Servicio de 5:00 a 14:00 horas, operando en circuitos:
- Indios Verdes ↔ Plaza de la República
- El Caminero ↔ Corregidora
Estarán sin servicio las estaciones: Villa Olímpica a Reforma; Terminal Buenavista; Indios Verdes a Santa Cruz Atoyac.
- Línea 2: Servicio de 5:00 a 11:00 horas, en circuito Tepalcates ↔ Etiopía. Sin servicio en:
- Amores a Tacubaya
- Nuevo León a Colonia del Valle
- Rojo Gómez a Doctor Gálvez
- Línea 3: Servicio de 5:00 a 14:00 horas, en los circuitos:
- Tenayuca ↔ Buenavista
- Santa Cruz Atoyac ↔ Cuauhtémoc
Sin servicio en: Mina a Balderas y Terminal Buenavista II
- Línea 4:
- Ruta Norte: Servicio de 5:00 a 14:00 horas (San Lázaro ↔ Teatro Blanquita)
- Ruta Sur: Servicio de 5:00 a 18:00 horas (Alameda Oriente ↔ Teatro Blanquita)
Estaciones sin servicio en Ruta Norte: Buenavista a Bellas Artes. En Ruta Sur: Buenavista a Pino Suárez
- Línea 7: Servicio de 5:00 a 14:00 horas, operando en circuitos:
- Indios Verdes ↔ Hospital Infantil
- La Villa ↔ Glorieta de Cuitláhuac
Sin servicio: Garibaldi a Campo Marte y Tacubaya a París
Trolebús
El trolebús iniciará operaciones a las 05:00 horas y operará durante todo el evento con rutas limitadas:
- Línea 1: Central del Norte ↔ Santa Veracruz (Teatro Blanquita); Dr. Pascua ↔ Central del Sur (Taxqueña)
- Línea 2: Av. Insurgentes (Yucatán) ↔ Metro Pantitlán
- Línea 3: Museo de Transportes Eléctricos ↔ Metro Zapata (Juan Sánchez Azcona)
- Línea 5: San Felipe de Jesús ↔ Glorieta de Cuitláhuac
- Línea 6: Metro El Rosario ↔ Av. Presidente Masaryk
- Línea 7: Periférico Oriente ↔ Glorieta de Miguel Ángel de Quevedo
Traslado especial para corredores
Habrá unidades especiales de apoyo desde distintos puntos de la ciudad hacia Ciudad Universitaria, disponibles entre las 03:00 y las 08:00 horas:
- Perisur ↔ Ciudad Universitaria
- Indios Verdes ↔ Ciudad Universitaria
- San Antonio ↔ Ciudad Universitaria
- Izazaga ↔ Perisur
- Foro Sol (Palacio de los Deportes) ↔ Perisur
- Narvarte ↔ Perisur