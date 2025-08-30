GENERANDO AUDIO...

Los corredores están listos para el maratón de este domingo. Foto: Cuartoscuro

Con motivo del XLII Maratón de la Ciudad de México, que se realiza este domingo 31 de agosto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que diversos medios de transporte público tendrán ajustes en sus horarios y rutas para facilitar el traslado de los participantes y público asistente.

También el Metro informó que los maratonistas tendrán acceso gratuito al viajar en las Líneas 1,2,3 y 9, al portar el número que acredite su participación.

Así estarán los horarios para el día de mañana en varios medios de transporte, así como en sus respectivas líneas.

Metro

Líneas 1, 2, 3 y 9: Servicio con inicio anticipado a partir de las 05:00 horas

Servicio con inicio anticipado a partir de las Resto de las líneas metro: Operan en su horario dominical habitual, de 07:00 a 24:00 horas

Metrobús

Las líneas del Metrobús tendrán modificaciones específicas:

Línea 1: Servicio de 5:00 a 14:00 horas , operando en circuitos: Indios Verdes ↔ Plaza de la República El Caminero ↔ Corregidora

Estarán sin servicio las estaciones: Villa Olímpica a Reforma; Terminal Buenavista; Indios Verdes a Santa Cruz Atoyac.

Servicio de , operando en circuitos: Línea 2: Servicio de 5:00 a 11:00 horas , en circuito Tepalcates ↔ Etiopía. Sin servicio en: Amores a Tacubaya Nuevo León a Colonia del Valle Rojo Gómez a Doctor Gálvez

Servicio de , en circuito Tepalcates ↔ Etiopía. Sin servicio en: Línea 3: Servicio de 5:00 a 14:00 horas , en los circuitos: Tenayuca ↔ Buenavista Santa Cruz Atoyac ↔ Cuauhtémoc

Sin servicio en: Mina a Balderas y Terminal Buenavista II

Servicio de , en los circuitos: Línea 4: Ruta Norte: Servicio de 5:00 a 14:00 horas (San Lázaro ↔ Teatro Blanquita) Ruta Sur: Servicio de 5:00 a 18:00 horas (Alameda Oriente ↔ Teatro Blanquita)

Estaciones sin servicio en Ruta Norte: Buenavista a Bellas Artes. En Ruta Sur: Buenavista a Pino Suárez

Línea 7: Servicio de 5:00 a 14:00 horas , operando en circuitos: Indios Verdes ↔ Hospital Infantil La Villa ↔ Glorieta de Cuitláhuac

Sin servicio: Garibaldi a Campo Marte y Tacubaya a París

Servicio de , operando en circuitos:

Trolebús

El trolebús iniciará operaciones a las 05:00 horas y operará durante todo el evento con rutas limitadas:

Línea 1: Central del Norte ↔ Santa Veracruz (Teatro Blanquita); Dr. Pascua ↔ Central del Sur (Taxqueña)

Línea 2: Av. Insurgentes (Yucatán) ↔ Metro Pantitlán

Línea 3: Museo de Transportes Eléctricos ↔ Metro Zapata (Juan Sánchez Azcona)

Línea 5: San Felipe de Jesús ↔ Glorieta de Cuitláhuac

Línea 6: Metro El Rosario ↔ Av. Presidente Masaryk

Línea 7: Periférico Oriente ↔ Glorieta de Miguel Ángel de Quevedo

Traslado especial para corredores

Habrá unidades especiales de apoyo desde distintos puntos de la ciudad hacia Ciudad Universitaria, disponibles entre las 03:00 y las 08:00 horas: