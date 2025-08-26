GENERANDO AUDIO...

¡Anota la fecha del debut de Checo Pérez con Cadillac! | Foto: X (@Cadillac_F1)

“¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?“, fue el mensaje con el que Sergio “Checo” Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1 (F1) con la naciente escudería de Cadillac. De esta forma, el piloto mexicano regresará a las pistas junto a Valtteri Bottas para la temporada 2026.

El apodado “Rey de las Calles” no ha participado en la presente campaña del “Gran Circo“, luego de quedar fuera de Red Bull al término de la campaña 2024. Tras un año lejos de la actividad, el tapatío volverá a competir oficialmente a partir de marzo de 2026, aunque se subirá a su nuevo monoplaza desde enero del próximo año.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez regresará oficialmente a las competencias de la Fórmula 1 el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada 2026.

Dicho GP comenzará el viernes 6 de marzo, cuando el mexicano corra las Prácticas Libres 1 (PL1), la primera vez que se ponga frente al volante de la nueva escudería en competencia oficial.

Sin embargo, la primera vez que Checo Pérez se subirá al monoplaza de Cadillac será en los tests de pretemporada, de acuerdo con Claro Sports.

Para 2026, la FIA y la F1 confirmaron tres semanas de pruebas antes del arranque oficial de la campaña, para que los equipos se adapten a las nuevas regulaciones:

Primer test | Circuit de Barcelona-Catalunya | 26 a 30 de enero

Segundo test | Circuito Internacional de Bahréin | 11 a 13 de febrero

Tercer test | Sakhir | 18 a 20 de febrero

Fuente: Claro Sports

En la primera sesión, el equipo empezará a rodar el monoplaza para recopilar la primera información en pista; durante la segunda sesión, tendrán la posibilidad de trabajar contra el reloj en condiciones representativas, compararse con el resto de la parrilla y ajustar cada detalle antes del arranque del campeonato, de acuerdo con Claro Sports.

Así anunciaron a Checo Pérez con Cadillac

A través de sus redes sociales, la escudería de Cadillac publicó un épico video en el que Keanu Reeves, actor de “Matrix” y “John Wick” les da la bienvenida a Checo Pérez y Valtteri Bottas al equipo.

“Los hemos estado esperando“, les dice el histrión a ambos pilotos cuando se quitan el casco y revelan que serán los primeros pilotos en la historia de la escudería.

El propio Checo Pérez también publicó un video en su cuenta de Instagram anunciando su regreso al “Gran Circo” tras una temporada fuera de las pistas.

“¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí, corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo, por al apoyo que me han dado todo este tiempo estaré siempre agradecido”. Sergio “Checo” Pérez

Finalmente, el piloto señaló: “Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones, este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso”, fue el mensaje que el piloto mexicano posteó en sus redes sociales para confirmar su regreso a la F1″.